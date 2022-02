Rocío Carrasco ha vuelto a las pantallas de Telecinco desde el plató de 'Montealto', para revivir todo lo que vivió desde la casa de La Moraleja donde residió con Rocío Jurado, su madre. Sin embargo, unas declaraciones respecto a las escasas pertenencias que tenía de Pedro Carrasco, su progenitor, provocaron la irremediable reacción de Raquel Mosquera. La peluquera quiso poner sobre la mesa toda la realidad del asunto desde su percepción, desmintiendo algunos aspectos del alegato previo.

Raquel Mosquera y Rocío Carrasco

'Montealto. Regreso a la casa' entregó a Rocío una caja con medallas de Pedro Carrasco: "Estas se van a venir a mi casa, porque... Ya está bueno lo bueno", aseguró con cierta ironía. A continuación, Carlota Corredera quiso conocer si tenía ningún trofeo del que fuera boxeador: "No. [...] No me los han dado", sentenció la protagonista del formato. Desde el estudio número 6 de Mediaset, se apuntó a que Mosquera era quien tenía todos esos reconocimientos en su poder.

"Las cosas no se han hecho como se deberían de hacer y mucho menos se han contado como son", reiteró Rocío Carrasco. Ante estas declaraciones, 'Viva la vida' invitó a la exconcursante de 'Supervivientes 2018' y que contase su versión de los hechos. Para poner en contexto a la audiencia, comenzó revelando que no hubo testamento, por lo que el reparto se hizo conforme a lo establecido en un cuaderno particional: "Yo estaba bastante mal. [...] Yo no hubiese firmado ese documento", aseveró.

Instantes después, dejó entrever desde el plató del formato de Cuarzo Producciones que Rocío prefirió recibir parte del legado con mayor valor económico: "Yo me quedé con todos sus trofeos. [...] Ella con el tema de la casa, con el tema de la finca...", aseguró. Si bien es cierto, la peluquera remarcó en varias ocasiones que estuvo de acuerdo en llegar hasta el final con ese pacto mutuo, pese a que en la actualidad declinaría rubricar los mismos documentos.

"La pobrecita, la peluquera"

Su alegato se dilataba en el tiempo, mientras el resto de colaboradores escuchaban atentamente sin prácticamente intervenir. "Preferí quedarme más con lo sentimental y renuncié a parte de lo económico", retiró Raquel Mosquera. Asimismo, quiso aclarar que esa supuesta generosidad de la que se habló en el pasado no habría sido como tal, pues la peluquería de la discordia se habría adquirido por Pedro Carrasco y ella misma, según sus palabras.