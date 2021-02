Carlota Corredera se pronuncia sobre las transiciones de 'Sálvame' y se pone seria al dar paso a Piqueras

La cara de Pedro Piqueras viendo cómo Paz Padilla y Anabel Pantoja bailaban dando paso desde 'Sálvame' a 'Informativos Telecinco 21:00' ya es un meme. Ahora, Carlota Corredera se ha pronunciado al respecto tachando ese momento de un "accidente". La presentadora fue entrevista en el programa de la SER "Buenísimo bien", presentado por Quique Peinado y Manuel Burque, donde explicó que "al final son los riesgos que corres cuando no pones una cortinilla".

Sobre ese momento en concreto, reconoce no haber hablado con sus compañeros de lo ocurrido, pero asegura: "Estoy convencida, porque he dirigido, de que Alberto, que era el director, estaba gritando, '¡Paz da paso a Piqueras! ¡Paz, da paso a Piqueras!'. Y Paz, que estaba bailando la canción, no estaría escuchando nada". Eso sí, Corredera define el comento como una "absoluta fantasía".

Carlota Corredera, en 'Sálvame'

Corredera hablaba con conocimiento de causa, pues antes de dar el salto delante de las cámaras ya fue directora de 'Sálvame' y tuvo que dar indicaciones a Paz, viéndose obligada a dar algún grito en alguna ocasión cuando la presentadora no le hacía ni caso. Además, recordó una anécdota en concreto cuando "ni se acordó de que eran las nueve y de que tenía dar paso a Piqueras".

El homenaje de Carlota a su tío fallecido

El martes 9 de febrero, Carlota Corredera fue la encargada de presentar 'Sálvame' y arrancó el programa dedicando unas palabras a su tío, que había fallecido escasos días antes a causa del coronavirus a los 76 años de edad. "Le quiero mandar un beso enorme a mi madre, a mis tías y a mis primos que están pasando un momento muy complicado", dijo aguantando la emoción antes de entrar en el plató.

Justo antes de finalizar el programa, llegaba el momento de dar paso a los informativos, ante la expectación de los fans de si se repetiría un momento surrealista como el de la tarde anterior. Sin embargo, Carlota prefirió irse al otro extremo, abandonando la comedia, y dando paso a Piqueras con estas palabras: "Compañeros, si me lo permitís, ahora nos vamos a poner serios, que llega Pedro Piqueras con 'Informativos Telecinco' con noticias muy tristes por desgracia, adelante".