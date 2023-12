Por Beatriz Prieto |

A falta de menos de una semana de que 'Informativos Telecinco' se despida de uno de sus rostros más icónicos, el gran Pedro Piqueras, el periodista y presentador visitó "Hora 25", en Cadena SER, donde habló de su cada vez más cercana despedida, por la que "diariamente me llegan mensajes a mi teléfono muy cálidos, muy cariñosos".

Pedro Piqueras en "Hora 25"

. Los obituarios siempre son positivos, siempre sales a hombros", reconocía el manchego, sonriente, en una entrevista en la que también habló de cómo se gestó el fichaje de su sucesor, Carlos Franganillo . Al hablar de los cambios en plató, la mención del habitual "skyline" animó a Piqueras a hacer una confesión: "Al final le tomas cariño.". De hecho, el periodista señaló que el plató de 'Informativos Telecinco' era "parte de mi vida", concretamente, de 18 años de ella, por lo que "nunca he estado tanto tiempo en ninguna parte".

Un escenario que ya mostró a Franganillo el pasado jueves 14 de diciembre: "Yo me he emocionado mucho (...) Lo veía a él emocionado, nervioso quizás, pero no mucho porque es muy valiente". "Mi despedida será otra cosa, procuraré que sea rapidita porque no quiero llenarme de lágrimas", confesó, al abordar su despedida del próximo jueves, cita para la que "ya tengo pensado lo que les voy a decir a los espectadores". "A lo mejor se me quiebra la voz, pero tengo pensado dar las gracias, sí. No solo a los espectadores, sino también a la empresa, a mis compañeros e incluso a la gente que tanto me ha enseñado durante tanto tiempo", compartió Piqueras.

¿Qué hay del futuro?

"Ahora mismo no tengo más plan que viajar, dar algunas conferencias que me han pedido, algunas clases, navegar un poquito cuando llegue la primavera y un poco plantearme qué voy a hacer el resto de mi vida", manifestó Piqueras, acerca de su próxima jubilación, para la que "no tengo un plan preconcebido". "Me está llegando alguna oferta para hacer un documental, pero ahora mismo no quiero emborracharme de este tipo de ofertas, quiero seleccionar las que van más conmigo", explicó el periodista.