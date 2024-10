Por Alejandro Burrueco Marín |

Pelayo Díaz se ha estrenado este lunes 21 de octubre como colaborador de 'Espejo público', por lo que ahora tiene la oportunidad de contestar a sus polémicas en el espacio de Antena 3. Ha empezado pronto, ya que, además de por su paso por 'MasterChef Celebrity', el estilista estaba en el foco mediático por unas declaraciones asociadas a la gestación subrogada que hizo en 'Ni que fuéramos Shhh' al ser preguntado por una futura paternidad: "Me faltan unos euros, si tienes suelto igual podemos...".

Laura Fa y Pelayo Díaz en 'Espejo Público'

Díaz desmintió su apología a la gestación subrogada al ser preguntado por Susanna Griso : "". "La culpa no es ni del programa ni del periodista, cada uno somos responsables de lo que decimos", le advirtió Gema López . "", quiso aclarar el nuevo colaborador.

Laura Fa no quedó conforme con la explicación: "Estás manipulando, estabas hablando de la reproducción". "Demuéstralo. No me pregunta por la gestación subrogada, antes de poner palabras en mi boca infórmate, que eres periodista", encaró Díaz a la colaboradora. "Si yo me refiriese a eso no tendría vergüenza", se posicionó Díaz. "Una persona como Pelayo que lo que proyecta es tener trabajo, vivir de lujo, tener grandes bolso y una buena casa... Que diga él precisamente hay que ahorrar para ser padre, a lo mejor no eres el mejor ejemplo", comenzó López un debate.

Pelayo Díaz responde a las críticas de X

"No es un tema banal ser padre y como muy sabiamente dicen los catedráticos de Twitter: no es comprarse un bolso. No lo voy a tratar como tal", aseguró el estilista. Díaz también ha aprovechado para contestar a Irene Montero: "Señora Montero yo no me he referido a esto en ningún momento y si a usted le molesta tanto que me plantee este método, cuando usted estuvo en el gobierno podría haberse planteado derogar esa ley en la que es legal traer a los bebés de otro país a España".

Antes de empezar con este debate, el programa expuso a Díaz otras de sus polémicas: "No sé por qué se le da tanta importancia a las cosas que digo si según esa gente no soy tan importante". Además, también preguntaron al tertuliano por qué caía tan mal a la gente: "Yo no creo que la realidad de Twitter sea la realidad de mi vida. No siento que caiga mal a todo el mundo. Le caigo mal a la gente que no es inteligente, claro. Hay que tener inteligencia para entenderme".