El quinto programa de 'MasterChef Celebrity 9' continuó evidenciando la aparentemente pésima relación entre Marina Rivers y Pelayo Díaz al mostrar otro señalamiento por parte del asturiano hacia su compañera, que apenas se dio por aludida. De hecho, lejos de afectar a la madrileña, la situación la animó a apuntar la razón de su nula relación dentro del talent culinario, donde las criticadas pullas y ataques del estilista hacia la tiktoker lo obligaron a defenderse públicamente este pasado fin de semana.

Pelayo Díaz lanza una pulla a Marina Rivers en 'MasterChef Celebrity 9'

Justo antes de iniciar la prueba de exteriores con la ciudad portuguesa de Cascais como escenario, los jueces apuntaron a un comentario de Topacio Fresh en el que había apuntado de forma indirecta el hecho de que Díaz fuera bastante rencoroso. ". ¿De mechita corta? Sí. ¿De contestación rápida? También. ¿Rencorosa? No", se defendió el asturiano, a lo que añadió que "si algo se puede decir de mí es que se me ve venir"., indagó Pepe Rodríguez

Díaz opinó que "aquí hay mucha morena que, ahora que ahora que he dicho morena, está echando para atrás en la cueva", mientras parecía señalar con el dedo índice hacia la zona en la que se encontraba Rivers. "En vez de decir yo nombres tendrían que hacer un paneo por las caras, a ver quién está con el culito apretado ahora", añadió el asturiano, momento en el que Rodríguez se dirigió a la madrileña para preguntarle si "tú no te estarás dando por aludida". "Pues no, la verdad. A lo mejor se refiere a mí, no sé", respondió Rivers, de quien Díaz confesó que, "por ejemplo, estoy más de acuerdo con lo que dice fuera de las cocinas, que dentro".

"Joder la niña esta"

"¿Hay sobreactuación entiendo?", preguntó Rodríguez. "No creo que haya sobreactuación, creo que hace tanto hincapié en las generaciones y en la edad, que a mí, sinceramente, hay veces que acaba siendo como monotema", contestó el asturiano. "A mí me hace gracia el rollo generacional, que lo saquemos y nos riamos", se defendió Rivers, que recibió el apoyo de Rodríguez cuando este afirmó con humor que "estamos deseando aprender de las nuevas tendencias".

Asimismo, la aspirante se pronunció ante las cámaras sobre su compañero: "Pelayo es un poco villano, es como que le gusta meter pullitas en cosas, le gusta hacer comentarios que están como fuera de lugar y me mira un poco por encima del hombro". "Yo creo que por eso no congeniamos y ya está. Qué podemos hacer, no se puede gustar a todo el mundo", remató Rivers, quien pareció colmar la paciencia de Díaz durante el cocinado, con sus quejas sobre el estado de la cocina después del intercambio entre los equipos. "Cariño, ponte a cocinar y deja de quejarte. Joder, la niña esta. Ponte a hacer TikToks", masculló el estilista, sin que sus palabras parecieran alcanzar a la madrileña en medio del caos y los nervios.