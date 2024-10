Por Beatriz Prieto |

"Yo quería cumplir otro de mis sueños: va a ser ser padre y es a lo que voy a dedicarme", aseguraba Pelayo Díaz en su despedida de 'MasterChef', emitida este pasado lunes 14 de octubre. Unas declaraciones que alegraron a los presentes y por las que este miércoles 16 de octubre, meses después de la grabación del programa de La 1, Pelayo volvió a pronunciarse ante las cámaras de 'Ni que fuéramos Shhh', lanzando unas declaraciones que terminaron haciéndose virales ante las numerosas críticas.

Marta Riesco pregunta a Pelayo Díaz sobre sus planes de ser padre en 'Ni que fuéramos shhh'

, al haber visto las palabras de Díaz en el talent culinario, mientras su compañera Marta Riesco , enviada a un evento en Madrid, intentaba pillar al estilista para charlar con él. Ante las palabras de la presentadora, la reportera compartió su deseo de felicitar al asturiano, algo que finalmente no pudo hacer cuando el propio Díaz, fuera de la conexión en directo,. De hecho, a la hora de conectar con su programa,, antes de cederle la palabra.

"Me ha contado Marta y, a ver, vosotros sabéis lo que es hacer un programa de televisión y que luego editen las explicaciones pero, efectivamente, en mis planes próximos está ser padre, pero no hay ningún procedimiento iniciado, o sea que no alarmemos ahora a mi madre, que nos estará viendo", aclaró Díaz, tras lo cual añadió que "me faltan unos euros, si tienes suelto igual podemos...", mientras en plató Patiño se mostraba seria. "Aquí en la produ estamos mal en este programa, la verdad", respondía Riesco, ante unas palabras que no tardaron en hacerse virales ante las crecientes críticas.

Pelayo Díaz hablando de su próxima paternidad por gestación subrogada:



"Me faltan unos euros, si tienes suelto...."



He sentido: ASCO #NiQueFuéramos16O pic.twitter.com/SP9bXaIez5 — ????• TodoSalseO • (@TodoSalseos) October 16, 2024

La explotación reproductiva no es legal en España y está reconocida como una forma de violencia contra las mujeres.



Decir entre risas "me faltan unos euros, si tienes suelto" es una forma insoportable de banalizar la violencia y vulneración de derechos de mujeres e infancia https://t.co/4SmyleoYIw — Irene Montero (@IreneMontero) October 16, 2024

Parece que se piensa que un bebé es como un bolso de marca, al final un gay más privilegiado que se piensa q con dinero puede hasta comprar vidas https://t.co/gaBLg8aOC7 — Killerqueen (@iamthekillerq) October 16, 2024

Pero eh, luego no les digas que se han comprado un bebé explotando a una mujer por el camino, que se enfadan https://t.co/4RMTgpjxjx — Lorena F. ???? (@no_soy_sibila) October 16, 2024

No va a ser padre, va a comprar un bebé que va a parir una mujer, igual que se compró un perrito durante la pandemia para su feed de Instagram.

Ojalá algún día tengamos crónica social y entretenimiento en TV sin tipos como Pelayo Díaz cobrando de la TV pública.... https://t.co/JzEhMDKJxk — Zugasti (@irezugasti) October 16, 2024

Luego alguno dirá que esto no es comprar seres humanos. Menuda vergüenza de persona... https://t.co/7QjKkIXASC — Ugo Sin Hache (@Ugo_Sin_Hache) October 16, 2024

Pero no se compran bebés como si fueran bolsos, que va... https://t.co/UHnKDRFr6m — ????Sr Sparks???????? (@sr_sparks) October 16, 2024

La cesta de la compra de @princepelayo : pic.twitter.com/vgbF6Urt1v — Felix Ortiz (@FelixOrtizSpain) October 16, 2024

"Una forma insoportable de banalizar"

Entre las muchas personas que se pronunciaron en contra de las palabras de Díaz estaba incluso Irene Montero, exministra de Igualdad, quien resumía en cierto modo las múltiples críticas: "Decir entre risas 'me faltan unos euros, si tienes suelto' es una forma insoportable de banalizar la violencia y vulneración de derechos de mujeres e infancia". "Parece que se piensa que un bebé es como un bolso de marca, al final un gay más privilegiado que se piensa que con dinero puede hasta comprar vidas", criticaba también Killer Queen, exparticipante de 'Drag Race España'.