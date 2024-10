Por Pablo Fernández Pérez |

El pasado viernes 18 de octubre, en el programa de 'Espejo público', el colaborador y coordinador de la sección 'Más espejo', Nando Escribano, desvelaba la nueva incorporación que comenzará en la sección del corazón el próximo lunes. "Tenemos chico nuevo en la oficina. Va a poner muy nervioso o nerviosa", aseguraba Parrado, generando tensión entre sus compañeros.

Anuncio de Pelayo Díaz en 'Espejo público'

"¿Me has mirado a mí?, contestó Susanna Griso , dándose por aludida ante la afirmación de su compañero. "No lo sé, a alguien de esta sección", reafirmaba Escribano y añadía que. Yo me llevo bastante bien con él, me gusta porque es una persona muy deslenguada,". Finalmente, el periodista revelaba la identidad del nuevo fichaje: "Me consta que hay colaboradores y colaboradoras de este programa que igual no les hace gracia su presencia.".

La respuesta del resto de colaboradores fue entre risas, llegando Griso a señalar que la llegada del estilista a 'Espejo público' significaba un mayor cuidado en "los estilismos". Nando Escribano hizo hincapié en que Pelayo Díaz da mucho juego, lo que les hizo comentar su pique con Carmen Lomana, también colaboradora del programa de Griso. "Es un tipo que ha tenido polémica con muchos personajes y en concreto con algún colaborador que ya descubriremos", apuntaba Escribano.

De programa en programa

Este nuevo fichaje se produce después del polémico paso de Pelayo por 'MasterChef Celebrity', programa de TVE en el que tuvo roces especialmente con la influencer Marina Rivers. Pero no es la única polémica que ha tenido últimamente, ya que también fue recientemente blanco de muchas críticas por una intervención en el programa 'Ni que fuéramos Shhh' en la que hablaba de su posible paternidad por gestación subrogada. Veremos qué tal la participación del estilista en 'Espejo público', que, además, compaginará con su trabajo en el programa de La 1 'D Corazón'.