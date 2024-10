Por Beatriz Prieto |

La sexta entrega de 'MasterChef Celebrity 9', emitida la noche del lunes 14 de octubre en La 1, incluyó el regreso de José Lamuño al presentar el mejor plato de la repesca, después de la doble expulsión de la semana pasada de María León y Topacio Fresh. Una noche que puso su punto final con la expulsión definitiva de Pelayo Díaz, al fallar a la hora de elaborar un plato libre acorde a la temática de la eliminatoria.

Los aspirantes de 'Masterchef Celebrity 9' en el programa 6

El primer reto consistió en. Estas se formaron en función de la poca o mala relación de los aspirantes, quienes cocinaron por relevos: Inés Hernand trabajó con Pocholo Martínez-Bordiú Hiba Abouk con Francis Lorenzo , Pelayo fue pareja de Marina Rivers Cristina Cifuentes de Pitingo , ey la actriz fue nombrada mejor aspirante. En el lado opuesto,, junto a Hiba y Francis.

De este modo, Pocholo e Inés se convirtieron en los capitanes de la prueba de exteriores: el primero trabajó con Fracis, Hiba, Itziar y Pelayo, mientras que la segunda lideró a Raúl, Cristina, Pitingo y Marina. De hecho, la madrileña fue calificada por el jurado como "una capitana ejemplar". "Me ha gustado mucho como te has desenvuelto. Has sido una líder que ha disfrutado de su trabajo y ha hecho disfrutar a sus compañeros", destacó Jordi Cruz, antes de proclamar no solo la victoria del equipo de Inés, sino también el hecho de que era la mejor aspirante de la prueba, al haber cometido muchos menos errores que sus rivales.

¡Te lo mereces todo @MirandaItziar! Felicidades por ser la mejor del primer reto ?? #MCCelebrity pic.twitter.com/OUxN2GQfBl — MasterChef (@MasterChef_es) October 14, 2024

Inés Hernand se convierte en la mejor de la prueba por equipos y entrega los 4000€ a @UNRWAes, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina #MCCelebrity @InesRisotas pic.twitter.com/k1JLIQgc0I — MasterChef (@MasterChef_es) October 14, 2024

"A veces las cosas no salen como te gustarían"

Antes de celebrar la eliminatoria, Francis decidió renunciar al pin de la inmunidad, al ser consciente de que no estaba pasando un buen día por el reciente infarto de su padre. Mientras, el jurado puso a Inés entre la espada y la pared: o bajaba ella a la cocina, o lo hacían sus compañeros de equipo. La madrileña se enfundó el delantal negro sin apenas vacilar y, lejos de lo que ella misma podría esperar, fue la primera salvada al haber "superado sus miedos" y lograr "reflejar su canción, su carácter y su verdad" en su plato libre, como pedía la prueba.

Francis Lorenzo entrega el pin de la inmunidad y se salva #MCCelebrity pic.twitter.com/di7wZP8FHe — MasterChef (@MasterChef_es) October 14, 2024

Pocholo e Itizar siguieron sus pasos con "propuestas tan ricas como emocionantes", lo que dejó a Hiba y a un Pelayo convencido de su expulsión al borde de la misma, por haber "desafinado" y estar "lejos de lo que pedimos". Dada la valoración en la cata, el estilista no se sorprendió al ver confirmado su presentimiento: "Se va el que peor lo hace en la prueba y hoy he sido yo. Hay veces que las cosas no salen como te gustarían y hay que tener sensatez, elegancia, aceptarlo y ya está". Además, Pelayo destacó el haber superado el ecuador del programa y aseguró que la experiencia "ha merecido muchísimo la pena".