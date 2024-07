Maestro Joao ficha por 'Y ahora, Sonsoles' para unirse al equipo de colaboradores

Por Redacción |

Atresmedia sigue abriéndose a cazar rostros que en el pasado estuvieron muy vinculados al universo Mediaset España. Después de realizar numerosos fichajes en 'Espejo público', 'Y ahora, Sonsoles' vuelve a sumar más profesionales relacionados con Telecinco. En esta ocasión, el programa de Sonsoles Ónega incorpora a Maestro Joao a su equipo de colaboradores que cada tarde comentan la actualidad en Antena 3.

Sonsoles Ónega entrevista al Maestro Joao

La realidad es que no es el primer coqueteo del vidente con el grupo de comunicación, ya que. A pesar de alcanzar su popularidad gracias a sus apariciones en Telecinco, el tarotista, donde fue concursante del talent show ' Baila como puedas '.

Este martes, 16 de julio, Maestro Joao visitó el plató de 'Y ahora, Sonsoles' como nuevo colaborador y aprovechó la ocasión para dedicarle unas emotivas palabras a su madre, Benita, quien fallecía hace tan solo unos días. Al visionar un conmovedor vídeo, el vidente exclamaba: "Mi madre". "Yo estaba en un crucero y recibí un vídeo de mi madre que me decía que tenía ganas de verme, pero al final ella hacía una pausa y decía: 'Hijo, ven pronto, por favor'. Pero ya no llegué, se durmió y ahí se quedó", relata al recordar que no llegó a despedirse de ella.

Una valiente transición

Su madre siempre fue su pilar fundamental y su mayor recuerdo será su nombre. Desde hace unas semanas, Maestro Joao decidió iniciar su transición de género, tal y como hizo público en el programa de baile de La 1, adoptando el nombre de Benita. "Nació Benita, para mí, es como continuar la vida de ella. La tengo en mi corazón siempre. No me voy a quedar atrás porque ella me hizo para vivir y yo voy a vivir", afirma.