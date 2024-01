Por Daniel Parra |

'Planeta Calleja' contó el pasado lunes 29 de enero con Pepe Rodríguez como el tercer invitado de su duodécima temporada. El cocinero charló con Jesús Calleja sobre sus inicios y sus experiencias en el mundo de la cocina, y mostró su faceta más personal durante su viaje por Campania, región italiana en la que se encuentran ciudades como Nápoles. En un momento del programa, el chef confesó los duros momentos por los que pasó para cambiar su restaurante El Bohío: "Las pasas canutas, de no facturar, de deber...".

Jesús Calleja y Pepe Rodríguez en 'Planeta Calleja'

El juez de ' MasterChef ' desveló que sus padres no entendían su dedicación por la cocina a pesar de las dificultades, y lamentó su fallecimiento:. Además, Rodríguez se refirió a la crisis económica del 2007 como uno de sus momentos más duros y que,. El cocinero también se sinceró sobre la muerte de su madre, quecon Jordi Cruz Anne Igartiburu en su primer año en 'MasterChef'.

Más tarde, Calleja le preguntó a Rodríguez sobre sus hijos. El chef le admitió que le es difícil parar en casa y reveló que alguna vez, durante discusiones con ellos, le han llegado a decir: "Papá, si tú nunca estás aquí". Sobre si a sus hijos les gusta que su padre sea famoso y salga en la televisión, el cocinero contestó: "A ninguno de los tres les hace gracia". Además, recordó que su hija mayor fue quien más lo sufrió porque "se metían con ella". Hablando sobre un posible final para 'MasterChef', el cocinero confesó que no le molestaría: "Yo estoy en la tele, pero yo no soy un hombre de la tele".

El juez de 'MasterChef' comentó cómo fue la primera vez que Shine Iberia lo reunió para explicarle que querían hacer el talent show de cocina. Lo más llamativo fue su primera reacción al volver a casa: "Hicimos un programa piloto, estuve 12 horas grabando y yo llegué a mi casa (...) y le dije a mi mujer: 'ojalá que no me llamen. No he entendido nada de lo que ha pasado ahí'. Yo estaba muy tranquilo y muy a gusto en mi casa y en mi cocina". En suma, ha narrado que el formato estuvo un año dando vueltas por diferentes cadenas y cuando lo llamaron para grabar, se metió "como un corderito".

"Hoy cualquiera es crítico gastronómico"

Respecto a las estrellas Michelin, Pepe Rodríguez desveló que la mayoría de restaurantes que cuentan con una tienen "los nombres y las caras de los críticos, de los inspectores de Michelin, colgadas en la cocina". "Hoy cualquiera es crítico gastronómico", afirmó el cocinero acerca de las redes sociales. "Yo respeto todo, pero existen estos mal llamados 'foodies' (...) Han salido como setas, y alguien que escriba bien de gastronomía, con un argumento, con una fuerza, con algo detrás... Eso hay tres o cuatro. El resto es todo morralla", criticó Rodríguez.