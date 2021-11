Francisco Nicolás, más conocido como el Pequeño Nicolás, entró en directo durante el programa '8maníacs', emitido en la cadena catalana 8tv. El joven saltó a la fama gracias a hacerse pasar por espía del CNI, asesor del Gobierno español o incluso intentar sobornar a la familia Pujol. El madrileño se convirtió en alguien tan mediático que llegó a participar en 'Gran Hermano VIP 4', aunque, tiempo después, se ha convertido en noticia por un supuesto affaire con Isabel Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso y Francisco Nicolás

El Pequeño Nicolás habló sobre distintas personalidades de la política española, pero lo más impactante llegó cuando se refirió a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Tengo una anécdota que no puedo explicar. Me porté muy bien con ella durante una una tarde en la sede del PP en Chamberí", insinuó el joven. "Ella tenía 30 años y yo 16. Era muy simpática pero no muy inteligente", prosiguió con su discurso.

Ante la posible relación que Francisco Nicolás dejaba ver con la natural de Madrid, el presentador le preguntaba si "hubo beso"."No, pero si hubiera habido tampoco lo hubiera dicho", contestó con una gran sonrisa. "Está claro que estás mintiendo, Fran", le replicaba una de las colaboradoras al ver su cara. El joven quiso esquivar la situación, sembrando aún más la duda y utilizando el humor, pero además hizo como si se le estuviese cortando la conexión.

El Pequeño Nicolás cargó contra los representantes españoles

Francisco Nicolás aseguró que tiene hasta 7.093 contactos en su agenda telefónica, entre los que se encuentra "gente de todos los partidos políticos". En primer lugar, arremetió contra Esperanza Aguirre, a la que calificó como una mujer con "muchísimo ego, autoritaria y manipuladora". El joven prosiguió con Pedro Sánchez: "Se cree muy guapo y lo ha hecho todo por conseguir el poder. No tiene principios ni valores", le acusó. Pero, además, afirmó tener los números de Letizia Ortiz y del rey Juan Carlos . El presentador le pidió que le llamara en directo, a lo que accedió pero no obtuvo respuesta.