Peter Robbins, actor de doblaje y voz de Charlie Brown, se suicida a los 65 años

El mundo de la interpretación ha recibido un duro varapalo y tiene que volver a teñirse de negro. Peter Robbins se suicidó a los 65 años, tras haber sido una parte muy importante del conjunto de actores de doblaje. Sin duda, uno de sus trabajos más recordados será siempre el de poner voz a Charlie Brown, el fiel compañero que nunca se separaba de Snoopy. Tal fue la importancia de estos personajes que llegó a tatuárselos en el brazo.

Peter Robbins

La vida de Robbins no fue fácil y así lo quiso narrar de viva voz en el año 2019 a su salida de la cárcel. De hecho, él mismo llegó a hablar de sus problemas de salud mental a consecuencia de diferentes adicciones al alcohol, las drogas o el sexo. Asimismo, confirmó que sufría un trastorno bipolar, animando a que todo el que lo necesitase pidiese ayuda: "La vida puede cambiar en apenas un mes como me pasó a mí".

Los especiales 'Charlie Brown Christmas' o 'It's the Great Pumpkin, Charlie Brown' permanecen en el ideario colectivo, habiendo sido versionado en múltiples ocasiones como ocurrió desde 'Los Simpson'. Asimismo, ha formado parte de formatos y series como 'ABC Etapa 67', 'The Farmer's Daughter' o 'Bracken's World', desde la televisión estadounidense. También llegó a asistir como invitado de 'The Tonight Show with Jay Leno' en la NBC.

Se declaró culpable en 2013

Su estado de salud mental le llevó a la cárcel, a consecuencia de un conjunto de amenazas al administrador de la finca donde residía. De hecho, llegó a enviar cartas a diversos medios de comunicación donde se ofrecían miles de dólares para acabar con la vida del shérif de San Diego. A su salida de prisión, fue cuando comenzó esa lucha interna por conseguir que todo el que necesitase ayuda la pidiese.

Si necesitas apoyo, dispones de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevencio?n de este problema.