El lunes 7 de septiembre ha sido la fecha escogida por 'El hormiguero' para comenzar su decimosexta temporada. Después del parón por vacaciones estivales, el programa de Atresmedia ha regresado a la pequeña pantalla con una invitada muy especial: Pilar Rubio. La colaboradora ha aprovechado su visita para hablar de su nueva vida en París junto a su marido, Sergio Ramos, y hacer frente a las críticas y noticias falsas que se han publicado sobre ella durante este verano.

Pilar Rubio, junto a su hijo y Sergio Ramos en 'El hormiguero'

"Normalmente me entero de lo que publican por alguna amiga, no tengo tiempo de meterme en las noticias. Hay veces que me digo que para hacer periodismo lo primero que debes hacer es contrastar la noticia y lo que me da pena realmente es que la gente se lo cree", ha comentado en directo. Además, ha hecho referencia a la noticia que se publicó sobre ella y Sergio Ramos, señalando que ofrecían su casa en París al futbolista Leo Messi: "Tengo casa desde hace dos días, no la tenía entonces, así que es imposible".

Durante su entrevista con Pablo Motos, la influencer ha desmentido que haya veraneado en Saint-Tropez. "No he ido nunca en mi vida, la foto es del año pasado. Este año no he estado de vacaciones en ningún sitio, he estado todo el tiempo entre Madrid y Paris", ha comentado. Sin duda, un cambio de aires muy notable para ella y su familia en París: "Es un idioma complicado de hablar, me voy a sitios para que me hagan las uñas o el pelo y me paso tres horas practicando gratis", explicaba. "A Sergio le envidio porque se lanza con todos los idiomas, aprende rápido y si no le sale se inventa la palabra", indicaba también.

Críticas por sus entrenamientos

La excolaboradora de 'El hormiguero' ha querido responder al aluvión de críticas que recibió por sus entrenamientos de fuerza. "Nunca me he lesionado, los únicos problemas físicos que he tenido han sido realizando los retos de 'El Hormiguero'", se justificaba. "Si sabes los límites de tu cuerpo, no hay peligro", incidía. Además, ha hecho frente a las críticas sobre la práctica de sus hijos con la apnea: "Quiero que mis hijos sean capaces de defenderse en una piscina, es sólo un juego para que no tengan miedo al agua", ha zanjado.