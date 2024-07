Por Joan Centelles Martínez |

La guerra entre Carmen Lomana y Pilar Vidal se reavivó esta semana con una conversación que emitió 'Espejo público' en la que la socialité volvía a hacer un comentario gordófobo contra Vidal. Después de que Lomana protagonizara una campaña publicitaria con una cadena de hamburguesas, el programa la llamó para preguntarle si se comería una con su "amiga" Pilar Vidal, a lo que respondió: "¡Bueno! Una no. Se va a comer tres... ja,ja,ja". La periodista del corazón sentenciaba el comentario y le mandaba un mensaje muy serio: "Eres mala persona y maleducada (...) que te quede claro: ni amigas, ni conocidas, ni cordialidad. Para mí ya no existes".

Miquel Valls y Pilar Vidal con Carmen Lomana al teléfono en 'Espejo público'

Momentos después de la réplica de Vidal, que terminó con la periodista bloqueando a Lomana, Miquel Valls , que estaba molesta con el programa por las polémicas declaraciones que, en su opinión, estaban sacadas de contexto. "", expresó la aristócrata bastante enfadada. "He venido un día a Madrid y me habéis amargado.".

Lomana continuó defendiéndose con el argumento de que la forma de actuar del programa había sido poco justa con ella: "Solo se oye lo que digo yo. Estoy segura. Pero no digo que se coma las tres hamburguesas a la vez. Yo me comí dos. A ella le encanta comer igual que a mí". Valls recondujo la conversación haciéndole entender que, aunque no era su intención, el comentario le había podido sentar mal a la periodista. "¿Le pides perdón?", le propuso este. "Pero si no he comentado nada malo. Me han preguntado que si se comería una hamburguesa. Lo dije con humor, no tiene ninguna maldad", se justificaba Lomana.

"Estoy muy dolida"

La socialité cargó de nuevo contra las intenciones del programa: "Lo que me molesta es el cariz que le queréis dar, como de enfrentamiento, de maldad. A Pilar le tengo muchísimo cariño", expresó antes de que la aludida se animara a responderla. "Pues ya no somos amigas. Estás distorsionando la realidad. Estoy muy dolida y te he bloqueado. Has vuelto a hacer burla de algo que me duele", se quejaba Vidal. Lomana le insistió en que no había escuchado al completo la conversación, algo que hizo Vidal momentos después durante una pausa de publicidad. Tras hacerlo, Vidal expresó que quería tomarse la tarde para reflexionar y decidir finalmente en qué punto se quedará su relación.