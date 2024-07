Por Beatriz Prieto |

Nueve meses después de que Pilar Vidal y Carmen Lomana protagonizaran un fuerte enfrentamiento en 'Espejo público' a causa de un comentario gordófobo de la segunda hacia su compañera, la cordialidad que ambas habían logrado construir este tiempo pareció volar por los aires en el programa del jueves 25 de julio. Otra nueva mofa por parte de Lomana, en una llamada telefónica con el programa, colmó la paciencia de Vidal, quien manifestó su hartazgo con duros ataques a la socialité, a la que llegó incluso a bloquear en directo.

Pilar Vidal escucha las palabras de Carmen Lomana en 'Espejo público'

Lomana había protagonizado un anuncio de una hamburguesa que había comenzado a circular en redes por. Para averiguarlo, el programa de Antena 3 se puso en contacto con la colaboradora, a quien habrían preguntado sobre la posibilidad de comer dicha hamburguesa con distintos famosos, entre ellos, su compañera.

"Muy bien. Muy en la línea, ¿no? Es que se retrata", soltaba la aludida, con calma, teniendo presente su anterior disputa, puesto que "ella me lo dijo aquel día y me lo vuelve a decir". "A mí me da igual, lo mejor que podía hacer es decirlo públicamente, lo que pasa es que luego, que no quiera ser mi amiga", criticó Vidal. La periodista decidió aludir directamente a su compañera, consciente de que podría estar viendo el programa: "Carmen, eres mala persona y eres maleducada, porque eso es de mala educación. Meterse con la fealdad y tal, ya te lo he dicho... porque yo podría decir que eres cabezona y no lo digo, por ejemplo".

"Ha empezado la guerra"

"Precisamente por estas cosas es por las que no tienes amigas. Por esa, y porque te has inventado una vida que nadie se cree", prosiguió Vidal. Asimismo, la colaboradora aconsejó a su compañera que dejara "de cambiar cartelitos en las cenas y en los eventos, para sentarte al lado de la gente que no te ha tocado, y que dejes de llamar a mis amigos, que sabes perfectamente quienes son, porque no quieren ser tus amigos". "Y ahora, Carmen Lomana, sí que ha empezado la guerra. Ya te lo dije: por ahí, no voy", condenó Vidal, antes de instar a Lomana a que, cuando la viera "ni me saludes".

"Para ti, ya no existo. Y prometo que no voy a hablar más de ti", añadió Vidal, consciente de que "si lo hiciera, tendría que hablar mal". "Pero que te quede claro: ni amigas, ni conocidas, ni cordialidad. Para mí ya no existes", lanzó la valenciana, para después proceder a bloquear a Lomana, al indicarle que no se pusiera en contacto con ella por teléfono, e incluso eliminarla de sus redes sociales. "Estábamos en un período muy cordial y eso es, otra vez, una burla. Y ya te lo dije: burlas, no consiento. Ni para mí, ni para nadie. Porque ya te dije que hay gente que lo pasa muy mal", remató Vidal.