Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El sábado 10 de febrero, el cine español se desplazó hasta Valladolid para llevar a cabo la 38ª edición de los Premios Goya. Antes de que comenzase la gala presentada por Ana Belén, Javier Ambrossi y Javier Calvo, todos los nominados y algunos de los rostros más conocidos del país se pasearon por la alfombra roja, dejando ver los diseños que habían escogido para la ocasión y atendiendo a los medios que estaban cubriendo el evento.

Nebulossa, representantes de España en el Festival de Eurovisión 2024

Una de las protagonistas de la noche fue Rigoberta Bandini , que volvió a la alfombra tras ganar el Goya a Mejor Canción Original por el tema 'Yo solo quiero amor' de ' Te estoy amando locamente '. En ese momento, El País le preguntó porpara el Festival de Eurovisión 2024 . "Que todavía nos impacte la palabra zorra es síntoma de que todavía no estamos bien. Entonces,", explicó la cantante.

Además, en una entrevista que le hizo Inés Hernand para RTVE en la alfombra roja, la artista aseguró que le gustaba la canción: "Me parece una propuesta muy valiente, muy divertida (...) Ojalá en Eurovisión funcione y sepan entender estas zorras que somos". "Tú caminaste para que Nebulossa pudiera volar", comentó la presentadora, haciendo referencia a su tema 'Perra' y 'Ay mamá', ya que hay que recordar que con este último se presentó al Benidorm Fest para intentar representar a España en el certamen europeo.

Encantada de abrir paso a sus compañeras

Tras escuchar este comentario de Inés Hernand, Rigoberta Bandini dejó claro que ella cree que no ha inventado nada: "Puede ser, yo pienso que al final yo tampoco inventé nada con el término de perra, ni en general, no me he inventado nada. Tampoco me considero la máxima abanderada del feminismo más radical, pero, obviamente, si hacer cosas sirve para que otras las hagan, pues hija, encantada".