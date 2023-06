Por David Pallarés |

El último polígrafo de Belén Esteban en 'Viernes deluxe' está dando mucho de sí. La colaboradora ha hablado de todo y de todos en su última entrevista antes de que el programa apague sus focos. Una de las señaladas por "la princesa del pueblo" fue Raquel Bollo. Belén Esteban no dudó en dar su opinión sobre la cuestionable defensa de sus dos hijos en Supervivientes 2023.

Raquel Bollo en 'Fiesta'

Al parecer, a la de Paracuellosel trato que su amiga y excompañera de ' Sálvame ' está teniendo con Isa Pantoja . "Yo entiendo quey que muchas veces no ves, pero", decía Esteban, asegurando también que no tenían ningún problema con Raquel Bollo, sobre todo después del incidente que se vivió en los pasillos de Mediaset. ", pero bueno. Creo que los niños son mayores para hablar con su prima y creo que ella", seguía explicando.

Las palabras de Belén Esteban no han gustado nada a Bollo, que se ha defendido de ellas en 'Fiesta': "Yo por mis hijos también mato. Creo que no he hecho algo tan grave [...] Si en algo no estoy de acuerdo con mi amiga, se lo digo a ella y no lo digo en televisión. Esa es mi forma de ser. Así lo hago y así lo seguiré haciendo", se justificaba la colaboradora, lanzando más de una indirecta a su amiga Belén Esteban.

En contra de todos

Parece que a Raquel Bollo no le ha sentado bien el concurso de Manuel Cortés y Alma Bollo en 'Supervivientes 2023'. La colaboradora ha tenido que encararse con muchos otros compañeros, incluyendo amigos y familiares. Su conflicto con Isa Pantoja ha trascendido a lo personal y ha creado una guerra interna en la familia al enfrentar a los primos. Raquel Bollo incluso culpa a Isa Pantoja de haberse cargado el concurso de su hijo, el cual no fue expulsado por la audiencia, sino por prescripción médica.