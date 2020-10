'Planeta Calleja' presenta su especial con Fernando Simón, "el invitado que más rápido ha dicho que sí"

Toda España se ha enterado de que Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, aprovechó su semana de vacaciones para grabar junto a Jesús Calleja un especial de 'Planeta Calleja' en Mallorca. Muchas opiniones de todo tipo y objeto de debate en los medios de comunicación (incluso de la competencia) han servido para promocionar esta entrega que Mediaset España ha presentado ante los medios y que se estrena en Telecinco el viernes 2 de octubre.

Fernando Simón junto a Jesús Calleja en el especial de 'Planeta Calleja'

Aunque la aventura es la protagonista de este formato, Calleja sabe cómo entrevistar a sus invitados para sacarle temas interesantes de su profesión e incluso de su vida privada, por lo que en este programa de Telecinco contestará a todo tipo de preguntas sobre el pasado, presente y futuro de la pandemia, así de cómo lo está viviendo todo y desvelará secretos entre bambalinas. Más relajado que en una comparecencia ante los medios, Simón responderá a preguntas de este estilo: ¿Cómo no lo visteis venir? ¿Se hizo todo bien? Viendo lo que pasaba en Italia, ¿por qué no saltó la alerta? ¿Cómo se tomó la decisión de confinar España? ¿Se hizo bien la desescalada? ¿Tienes la conciencia tranquila? ¿Qué va a ser de nosotros este otoño?

Manuel Villanueva, Dirección General de Contenidos de Mediaset España, ha presentado el evento con esta declaración: "Nunca creímos que una catástrofe sanitaria convirtiera a un experto sanitario en un personaje de interés común". Además, antes de dar paso al presentador, ha confesado que dudó que se pudiera llevara a cabo. "Calleja nos llamó para decirnos que tenía cerrada la entrevista con Simón. Tengo que decir que creí que era producto del entusiasmo juvenil y que realmente no era cierto o que en el último momento no podría", asegura Villanueva.

El invitado que más rápido ha dicho que sí

Todo se debe a la reunión que el equipo de 'Planeta Calleja'. Estaban barajando nombres de invitados para estar en la siguiente temporada y surgió el nombre de Fernando Simón. Sin saber qué podría pasar, le llamaron y "dijo directamente que sí", cuenta Calleja asegurando que se quedó sin saliva. "No preguntó a nadie antes de contestar, lo que demuestra que no hay nadie que incluya sobre él, que no tenía asesores que le aconsejaran a tomar la decisión", añade, destacando que Simón "es el invitado que más rápido se ha decidido para decir que sí al programa".

Fernando Simón bucea en el especial de 'Planeta Calleja'

Fernando Simón aprovechó cuatro de sus siete días de vacaciones para grabar este programa, por lo que Calleja decidió comenzar su charla con el experto sanitario preguntado si está bien lo que están haciendo. El presentador ha declarado la respuesta que le da Simón y que es con la que arrancará esta entrega especial: "Estoy aquí porque ya no podía más, estaba colapsado y ya no puedo ser productivo. Tengo que resetear porque a lo mejor tomo decisiones que son incorrectas. Todo el equipo necesitamos descansar". Eso sí, en todo momento estaba comunicado y advirtió al programa que con la mínima cuestión que fuera de relevancia se tendría que ir a Madrid.

¿Cómo han llevado que sea objeto de debate?

Tanto los programas de Mediaset como los de la competencia han opinado o debatido acerca de que Simón grabase un programa de televisión cuando estaba comenzando la segunda ola del coronavirus. Calleja reconoce haberlo vivido con "mucha sorpresa e intensidad. Preveíamos que podía ocurrir. En España somos muy viscerales y lo vivimos todo con mucha intensidad. Me parece que es una de las características que tenemos que nos hace diferentes". Por su parte, Manuel Villanueva ha añadido que "es un personaje médico metido en el ojo del huracán en el centro de la pandemia y sabíamos que iba a hacer polémica, pero sería de necios tener a tiro a Fernando y no hacerle la entrevista".

Estar con Fernando Simón fuera de cámara

Durante cuatro días Calleja y Simón han estado juntos, conociéndose y cogiendo confianza más allá de los momentos en los que estaban grabando. Cuando se conocieron, lo primero que le dijo el presentador, bromeando, fue "no sé si estoy contento o enfadado", pues lo que pensó al verle fue: "Hostias, tengo delante a la persona que nos ha cambiado la vida a todos". ¿Y cómo es fuera de cámaras?

Calleja se ha sorprendido durante la grabación de la "capacidad que tiene Simón de neutralizar la presión exterior, inhibiéndose y concentrándose en su trabajo". Además, declara que "no hay nada que haya contado fuera de cámara que no cuente delante de la cámara". Dicho esto, el presentador quiere dejar claro que "si alguien busca que haya sido cañero, violento o agresivo, eso no lo va a encontrar", pues "queríamos conocer a la persona y le hemos dado el mismo tratamiento que al resto".

¿Por qué salta a Telecinco?

Uno de los programas más exitosos y longevos de Cuatro es 'Planeta Calleja', por lo que sorprende que Mediaset programe este especial en Telecinco. Esta decisión la ha justificado Villanueva recordando que "somos un grupo y los contenidos son del grupo y no exclusivo de una cadena. La singularidad y la popularidad hacían que fuese al canal principal para tener una mayor repercusión y audiencia".