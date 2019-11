Pol Badía acusa a José Antonio Avilés de tocarle sus partes íntimas sin consentimiento en 'Viva la vida'

El plató de 'Viva la vida' vivió un momento incómodo protagonizado por Pol Badía y José Antonio Avilés. El exconcursante de 'GH VIP 7' visitó el programa para hablar del reality y de su relación con el Maestro Joao pero lo que pocos esperábamos que iba a hacer es revelar un inesperado episodio que había sucedido detrás de las cámaras y que dejaba totalmente en evidencia a uno de los colaboradores habituales del espacio de Cuarzo. Badía acusó a José Antonio Avilés de haberse sobrepasado con él: "Me ha tocado mis partes sin mi consentimiento. La gente lo ha visto y hay testigos".

Pol Badía y José Antonio Avilés en 'Viva la vida'

La cara del colaborador fue de sorpresa e instantes después no dudó en reírse de la acusación. "Me estoy riendo porque si de verdad estás montando este show aquí para decir esto, no me extraña el showcito que tienes con el Maestro Joao". José Antonio no negó los tocamientos pero afirmó que el ex granhermano sí le había dado consentimiento para hacerlo detrás de plató. Por su parte, Pol quiso defenderse de tal acusación y aseguró que "una cosa es una broma pero ya si lo hace más es una falta de respeto".

"¿Me lo estás diciendo en serio?", fue la reacción de Emma García a la revelación de Pol. La presentadora se quedó con la boca abierta y tachó de "surrealista" lo que se estaba viviendo en plató. Los demás colaboradores opinaron al respecto e Ylenia dijo que había visto lo que contaba el ex de Adara. Por su parte, también se quiso mojar otro de los colaboradores habituales del formato Luís Rollán, que afirmó que el exconcursante había bloqueado al colaborador.

El triángulo amoroso

Alberto Armenteros salió a la luz gracias al Maestro Joao, quien confesó dentro de la casa de Guadalix que estaba enamorado de un chico que no era Pol Badía. Alberto decidió dar un paso adelante y pasar a la escena pública protagonizando varias polémicas por su cuestionado amor hacia el vidente. El programa 'Viva la vida' habló con su exnovia Irene, quien mostró unos audios donde se podía escuchar a Alberto pidiéndole tener relaciones sexuales mientras Joao estaba en el concurso.