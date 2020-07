Pol Monen: "'Campamento Albanta' habla de diversidad y tiene personajes que te tocan de alguna manera"

El 'Campamento Albanta' está a punto de abrir sus puertas en Atresplayer Premium y es que el 26 de julio se estrena esta nueva apuesta de misterio de Atresmedia. La serie sigue a un grupo de adolescentes cuyo objetivo al acudir a este sitio es olvidarse de sus problemas (como la adicción a las drogas, la baja autoestima o el bullying) y conectar con ellos mismos, pero al llegar hasta allí verán que nada es lo que parece.

A través de seis capítulos se irá conociendo la historia de cada uno de estos alumnos y de sus monitores interpretados por Kimberley Tell, Pol Monen, Jorge Clemente, Lucía Martín, Javier Ruesga, Eva Llorach y Pepo Llopis. Desde FormulaTV hemos hablado con Pol Monen para que nos cuente todos los detalles de este proyecto y que nos descubra a su personaje Abel y el motivo por el que se encuentra en el Campamento Albanta.

Pol Monen, en el cartel de 'Campamento Albanta'

Tu personaje es Abel, quien dice en la serie: "Todos tenemos una historia interesante". Cuéntanos cuál es esta historia de Abel.

Mi trama no se ve bien hasta el capítulo 3, pero puedo contar que tiene una historia familiar. Tengo un trauma porque me quedé cuidando de mi hermano pequeño porque mi madre sale a cenar con sus amigas. De pronto, mi hermano tiene un accidente con consecuencias drásticas y mi personaje acarrea mucha culpabilidad desde ese incidente; entonces llego al campamento para curarme de todo esto.

Olivia, la protagonista, perdió un hermano y ahora ve cosas y nadie le cree. Abel es el único que le cree. ¿Puede que lo de los hermanos haga que conecten?

Abel conecta mucho con Olivia desde el principio no solo porque le cae bien, sino porque intuye que hay ciertas similitudes entre sus historias. Sabe que a Olivia (Kimberly Tell) le pasa algo y no está bien. Hacen click sin saber por qué. Luego se convierten aliados, el uno del otro, y se van apoyando tratando de descubrir qué es lo que está pasando.

Al principio sorprende ver a Abel que es un chico muy bueno. ¿Puede que nos sorprenda con algún giro y que no sea como parece?

No. No es el caso. Es un tío muy leal, pero ha pasado por muchas cosas y tiene sus traumas, por lo que le cuesta abrirse, mostrarse y contar lo que le ha pasado. Es un tío muy sociable pero tiene un trabajo de aceptación por delante.

El Campamento Albanta se presenta como que va a ayudar a los que van a ser más felices. ¿Qué puede salir mal?

Cada uno llega con una historia que tiene que trabajar en ese campamento. Es muy interesante ver qué es lo que le pasa a cada uno y creo que es el atractivo de la serie. Cada capítulo se centra en una historia y muestra qué es lo que hay detrás de cada uno.

¿Tú irías a un campamento como este que te promete olvidarte de tus problemas y ser feliz?

Bueno, suena un poco a secta. No creo en las curas milagrosas. De pequeño iba mucho a campamentos y me gusta lo que se crea, que son pocos días pero se establecen conexiones muy importantes. Es lo que pasa con Abel y con Olivia, que en muy poco tiempo llegan a conectar de un modo muy profundo.

Supongo que ese vínculo que se crea también lo habréis notado en el equipo durante el rodaje de un mes.

Yo me lo pasé muy bien. Fueron semanas muy intensas, se grabó a un ritmo muy rápido con un montón de horas al día. Pero se estableció una cosa de confianza, de que íbamos todos a una, y aunque fue un rodaje de guerrilla, se creo una relación muy bonita con el resto de actores. Luego nos íbamos a tomar algo, a cenar juntos... y pasábamos casi 24 horas juntos. Me llevo buenas amistades y lo pasé genial.

Pol Monen, en 'Campamento Albanta'

Estas historias enganchan bastante, pero hay más factores. ¿Qué tiene 'Campamento Albanta' para atrapar al espectador?

Es una serie que está escrita en 2019 pero es muy actual en muchos temas. Habla de diversidad y de muchos temas desde una perspectiva muy moderna. Los jóvenes se sentirán muy reflejados. Es una serie muy interesante. Son personajes muy de verdad, sabes que están vividos e interesan. Me pasa con alguna serie que no importa mucho lo que les pasa a los personajes. La estás consumiendo pero si en el capítulo 2 cortan la cabeza al protagonista tampoco te importa mucho. 'Campamento Albanta' tiene unos personajes que te tocan de alguna manera y están escritos con mucha sensibilidad. Además el equipo lo puso muy fácil desde el principio, y con el director, Alfredo López, es maravilloso y el guionista, Nico Frasquet, ha sido un gusto trabajar.

¿Qué te parece que se haga esta serie con una duración de 30 minutos? No estamos muy acostumbrados en España y menos en el género de misterio.

Yo creo que está bien. Creo que al final las series tienden a ser más cortas y que el modelo es verlo sin cortes, disfrutando del tirón del capítulo. Además aquí son conclusivos, que cierran las tramas y cada capítulo es una cosa distinta. Me gusta la duración que tiene y no se me hace ni cortos ni largos.

¿Es temporada cerrada o podría haber una segunda?

Yo creo que depende de cómo funcione. No está cerrado y podría continuar. Por el momento no sabemos nada seguro. Se habló de alguna posibilidad, pero fijo no hay nada. Lo que está claro es que sí que podría continuar. Si funciona bien y gusta a la gente, tiene opciones.

No van a estrenar la serie de golpe, sino que la van a dosificar como hace Atresplayer Premium. ¿Tú como espectador prefieres que la serie esté completa desde el principio o de capítulo semanal?

Depende de la serie. Hay algunas que tengo ganas de maratonear pero hay veces que si algo está hecho con mucho cariño y lleva mucho trabajo me gusta más verlo poco a poco y no ver toda la temporada en una tarde. Me gusta verme series en una tarde, pero el hecho de que se vayan estrenando poco a poco también me gusta. Vivimos en un tiempo que todo es muy inmediato y esperar por las cosas y cultivar la paciencia nos viene bien. Ahí está la dualidad: ganas de querer tenerlo todo al instante y las ganas de disfrutar de las cosas a pequeños sorbos.

Estrenas 'Campamento Albanta', pero llevas una temporada empalmando varios proyectos.

Sí, estoy muy contento y no me puedo quejar. Rodé la película "Con quien viajas" antes del confinamiento y la pudimos acabar por suerte, y va de un viaje en coche compartido que mezcla comedia con thriller. En septiembre se estrena otra peli, "Salir del ropero" y terminé de rodar hace poquito otra serie que se llama 'Ego', con María Pedraza, Alicia Borrachero y Marian Álvarez.