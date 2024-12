Por Beatriz Prieto |

El programa de 'La revuelta' del miércoles 11 de diciembre estuvo marcado por el anuncio oficial de David Broncano y Lala Chus como presentadores de las Campanadas de Televisión Española. El jienense, de hecho, recibió a su compañera como tal "muy contento, muy emocionado con esto", antes de proceder a abordar el tema, con su habitual humor, con una primera lluvia de ideas que acabó implicando también a Ricardo Castella y a Grison.

El presentador recibió a una Lala que se mostró al borde del llanto ante la ovación del público: "Dios, qué fuerte.". Broncano desveló entonces que había llamado a su compañera esa mañana, una conversación de la que la humorista señaló que "él está como si fuese un camino de rosas y yo en plan muriéndome al lado", hasta el punto de que. Ambos presentadores de las Campanadas compartieron su desconcierto acerca de "cómo hemos llegado aquí", tras lo cual Broncano preguntó "qué vamos a hacer" y

"¡No! Me da muchísimo miedo. ¿Me va a tocar aprenderme tu parte?", soltó la madrileña, momento en el que Sergio Bezos bromeó con que "si necesitáis un preshow, yo me hago los cuartos" y Grison se ofreció para "los medios". Asimismo, Lala vaticinó de las Campanadas con Broncano que "esto va a saber como cuando en el instituto te mandaban hacer un trabajo y yo aquí con todas las células eucariotas y este a pasar diapositivas". "Tenemos que hacer un brainstorming. Hay que pensar cosas. Queda todavía tiempo", propuso la humorista. "Se podrá arriesgar un poco, tampoco mucho porque hay gente que se toma muy en serio las Campanadas. Alguna broma...", opinó el presentador.

"Muy pronto no voy a ir"

Tras dejar claro que no le habían afectado las críticas por su físico, Lala pasó a confesar sus preocupaciones, "lo primero, que llegues tarde". "Yo voy a intentar ir justo. Muy pronto no voy a ir", afirmó Broncano, cuya "puntualidad" ha sido objeto de mofas en 'La resistencia' en muchas ocasiones. "Llega diez minutos antes, que no hay nadie en la calle a esa hora", intervino Castella, con ironía, hacia un presentador que señaló despreocupado a su compañera que "lo que hacemos empieza a menos veinte o menos cuarto. Y es leer un prompter".

Habrá más brainstorming

Asimismo, el tándem de futuros presentadores abordó "el tema del carillón y todas esas cosas". "Había pensado que, para dar emoción, podríamos tener una uva envenenada", bromeó Lala. La colaboradora sorprendió entonces con otra de sus preocupaciones: "Últimamente, cuando me pongo nerviosa, me sangra la nariz". "¿Qué? Sería increíble", soltó Broncano, cuya compañera le pidió que, "si me pasa, espero que no me digas nada". Ante la cuestión sobre que "te vas a poner", Lala admitió que no saberlo aún y planteó con humor "bajar en telas, tipo el Circo del Sol o en una tirolina desde la Puerta del Sol".

"¿Nos preparamos un número musical? Algo que hay que pensar", lanzó Broncano quien, "sabiendo que ya es oficial y se va a hacer", dejó sobre la mesa la posibilidad de "hacer propuestas, hablar con la gente y elijan qué les gusta más" en la visita de Lala al programa la próxima semana. Antes de concluir su sección, la madrileña propuso un simulacro de las Campanadas tirando uvas a Castella y Grison, tras lo cual Lala desveló que "este puente he estado viendo todas las Campanadas desde 1963". "Hazme un resumen y la semana que viene decidimos por donde vamos", propuso Broncano, como despedida.