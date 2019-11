Polonia confirma que quieren organizar Eurovision Junior 2020 tras ganar por segunda vez consecutiva

Este domingo 25 de noviembre, Televisión Española decidió volver a participar en el Festival de Eurovisión Junior después de 13 años de ausencia. Lo hizo con Melani García y "Marte", una canción que une lírica y pop compuesta por Pablo Mora. La espectacular potencia vocal que demostró la pequeña y la cuidada puesta en escena con la que contó la actuación la llevó directa al podio y es que la valenciana consiguió una tercera gran posición al conseguir 212 puntos. Se vio superada por Kerzhan Maxim, que quedó segundo representando a Kazajistán y Viki Gabor, que con su "Superhero", logró que Polonia ganase por segundo año consecutivo el certamen musical infantil.

Viki Gabor, ganadora de Eurovisión Junior 2019

Con esta victoria, muchos se han preguntado si los responsables de la cadena pública polaca TVP están dispuestos a volver a organizar un Festival de Eurovisión Junior. Una duda que el propio presidente despejó en la rueda de prensa posterior a la realización del mismo. "Confirmo que queremos ser anfitriones de nuevo y por eso Polonia va a postularse para hacerlo el año que viene", afirmó Jacek Kurski, quien además dejó claro estaba "muy emocionado, fue un espectáculo mundial y una actuación fantástica". Por su parte, Viki Gabor confesó que le encantaría que el próximo año el festival se realice en Varsovia o Cracovia, ya que esta es su ciudad natural. ¿Se cumplirán sus deseos?

Felicitación de la UER

Que un país gane dos veces consecutivas es algo inédito en la historia de Eurovisión Junior, por ello el ofrecimiento de TVP se estudiará en las próximas semanas, aunque previsiblemente no habría problema alguno en su realización en Polonia. Precisamente, Jon Ola Sand, quiso felicitar a la cadena polaca en la rueda de prensa posterior al evento. "El apoyo de la región, la ciudad y toda la comunidad polaca contribuyó a un espectáculo exitoso". El supervisor ejecutivo de Eurovisión quiso también mostrar su apoyo a Viki: "Me gustaría felicitarte. Fue una actuación conmovedora y fantástica". Por su parte, Jacek Kurski, responsable de la cadena pública, también quiso mostrar su alegría por el trabajo de Viki: "Desde que la vi por primera vez en 'La Voz Kids' supe que había nacido una estrella. Estamos muy emocionados con ella".

Primeras palabras de la vencedora

La chica también quiso hacer balance de su actuación y de la victoria posterior, y por ello no dudó en afirmar que "estoy aquí por todos" y reconoció que "el público me dio mucha energía (...) mi familia estaba también a un lado del escenario y estaban todos cantando". La intérprete de "Superhero" está convencida que "ganamos porque en Polonia nos unimos (...) y como digo en mi canción, espero que nos unamos por salvar la Tierra". Gabor confesó que este "este es el mejor día de mi vida (...) creo que voy a llorar el resto de mi existencia" y quiso poner en valor el trabajo de su cuerpo de baile: "Son geniales, me gustaría bailar con ellos toda mi vida". Por último, no quiso dar demasiados detalles de lo que está por venir: "Quiero que sea una sorpresa (...) pero antes de Eurovisión ya tenía cosas escritas".