¿Por qué no ha funcionado 'The Good Doctor' con su segunda temporada en Telecinco?

Poco podíamos imaginar en 2018, cuando Telecinco estrenó la serie norteamericana de ABC 'The Good Doctor', que esta iba a tener un rendimiento tan sumamente positivo. La ficción protagonizada por Freddie Highmore se convirtió en una de las revelaciones del verano, algo que posiblemente nadie pudo prever. La serie superó sin problemas cada semana el 20% de share y se situó cerca de la barrera de los 3 millones de espectadores (o superándola en algunas ocasiones) en cada uno de sus episodios, convirtiéndose así en uno de los productos más seguidos de la parrilla de Telecinco y recuperando el éxito de la ficción internacional en abierto. Un fenómeno inesperado y altamente rentable para Mediaset España.

Por ello, a todos sorprendió que Telecinco tardase un año y medio en lanzar la segunda temporada.Esta demora ha provocado que estos espectaculares datos hayan caído de forma muy significativa en la segunda tanda emitida en la cadena de Mediaset España., que se emite cada martes en Telecinco, e intentamos descubrir las razones que explican este importante descenso de audiencia. ¿Qué ha hecho mal Telecinco? ¿Por qué la serie no ha funcionado en la nueva temporada? ¿Se debería haber potenciado más dentro del grupo? Lo analizamos.

¿El resurgir de la ficción internacional en abierto?

La ficción internacional parece no tener hueco en las parrillas actuales de las cadenas generalistas. ¿Por qué? El tipo de consumo de este tipo de producto ha cambiado, pues los espectadores a día de hoy encuentran los episodios de sus ficciones internacionales favoritas casi simultáneamente a su estreno en Estados Unidos. Las plataformas de pago hacen un importante trabajo para que su audiencia tenga disponibles estos capítulos con gran rapidez, algo que apenas sucede en las cadenas generalistas, que suelen lanzar sus ficciones internacionales con mucha diferencia respecto a su emisión original y no son prioridad en sus parrillas.

De esta forma, el espectador que quiere ver 'The Good Doctor' sabe que en AXN España va a disponer de los episodios mucho antes que en su emisión en Telecinco. Algo similar a lo que sucede en las temáticas TDT, ya que Neox y Divinity, por ejemplo, lanzan sus productos con poca diferencia respecto a Estados Unidos. En sus respectivos casos, este tipo de ficción sí es el contenido estrella de sus parrillas, y por ello es necesario apostar por este tipo de emisión casi simultánea porque el espectador ha evolucionado y ahora tiene muchas más ventanas para ver esta ficción internacional.

Entonces, ¿por qué la primera temporada de 'The Good Doctor' enganchó en Telecinco? Nos encontramos ante una ficción generalista, procedimental y que encaja muy bien con el target predominante de la cadena; gusta a su público. Esto supuso un espejismo para la cadena, pues este éxito no significaba que esa audiencia iba a aguantar casi dos años para reengancharse a la ficción. Una parte del mismo posiblemente ha buscado en otras ventanas los nuevos episodios, mientras que el otro simplemente ha optado por engancharse a sus realities. Esta no es una ficción española que sí crea en el espectador fiel la necesidad de seguir enganchándose como pueda suceder con 'La que se avecina', es un tipo de ficción que provoca un mayor porcentaje de "infidelidad" televisiva.

Demasiado retraso en la emisión

Y posiblemente, que muchos espectadores no se hayan enganchado a la serie en su segunda etapa viene provocado por el largo tiempo que ha pasado entre la emisión del final de la primera tanda y el estreno de la segunda. El final de la primera temporada se emitió en octubre del año 2018 y la segunda arrancó en Telecinco en enero de 2020. ¿Qué sentido tiene esperar tanto tiempo? Hubiese sido mucho más lógico lanzar la ficción mucho antes, incluso en el caso de que AXN España tenga exclusividad de emisión durante un tiempo, este periodo nunca es tan sumamente largo. La cadena de pago incluso ha estrenado en el mismo periodo la tercera temporada.

Mediaset lo tenía relativamente sencillo para mantener el "fenómeno" y atrapar a esa audiencia que se enamoró del doctor Murphy en sus primeros episodios. ¿No había hueco en la cadena? Posiblemente ese fue uno de los motivos del retraso, pues el éxito de los realities prácticamente monopoliza la parrilla de Telecinco. No obstante, posiblemente hubiese tenido mucho más sentido el abrir una noche de ficción internacional para así evitar que tiempo después el producto no haya podido ser lo sumamente rentable que podría haber sido y conseguir además que la ficción no "muriese". Ahora, de cara a su tercera temporada, 'The Good Doctor' no es sinónimo de éxito.

Una prioridad: los realities

Otro de los problemas que ha tenido que afrontar 'The Good Doctor' es su fuerte competencia... dentro del mismo grupo. La ficción norteamericana ha compartido noche en Telecinco primero con 'La isla de las tentaciones' en Cuatro, y con 'Supervivientes: Tierra de nadie', después. La serie ha tenido que lidiar con el reality de la temporada, algo que sin duda le ha restado visibilidad dentro del prime time de los martes. Posiblemente para Mediaset la estrategia tenía sentido, ya que complementaba la oferta de la noche con entretenimiento y ficción internacional, pero el problema es que se ha terminado "sacrificando" la ficción de ABC. La serie se ha situado como segunda opción de su franja pero ha perdido el éxito social que tuvo en su primera etapa.

Sin repercusión en redes

De la primera temporada de 'The Good Doctor' se habló mucho. La serie se convirtió sin duda en un producto fuerte y visible dentro de la parrilla de Telecinco. El inesperado éxito que tuvo le posicionó como una auténtica revelación de nuestra pequeña pantalla, algo que se tradujo en un importante hueco en medios de comunicación y redes que esta vez no ha tenido. La segunda tanda de la serie está pasando mucho más desapercibida y ha perdido esa relevancia social que tuvo la primera.

La diferencia de audiencia entre temporadas

Tras este análisis de los motivos de la caída de audiencia, es necesario también repasar los datos objetivos para comprobar si esta caída ha sido tan significativa o no. De esta forma, 'The Good Doctor' arrancó en Telecinco el 16 de julio de 2018 con un 19,1% de share y 2.645.000 espectadores de media y cerró con un 16,4% de share y 2.962.000 espectadores. En esta primera temporada la ficción logró su pico el 17 de septiembre con el episodio 1x12, que logró un espectacular 26,2% y casi 4 millones de espectadores. Un crecimiento constante que provocó que el capítulo menos visto acabase siendo el primero de la serie. A lo largo de la temporada logró superar sin problemas los 3 millones de espectadores en la mayoría de episodios y rozó (y superó a veces) el 20% de cuota de pantalla en otros tantos.

Estos datos distan de forma notoria con lo anotado en la segunda. La temporada arrancó el 14 de enero de 2020 con doble episodio en prime time. El rendimiento no fue nada positivo, ya que el primero logró un 10,3% y 1,8 millones y, el segundo, un 13,7% y 2,1 millones. De esta forma, si comparamos el 16,4% del final de la primera con el 12% que promediaron esos dos capítulos encontramos un descenso de -4,4 puntos, una baja muy significativa que se ha acentuado en las semanas posteriores. La ficción ha logrado rozar el 10% en casi todos sus episodios pero se quedó en un débil 8,8% en el 2x02 emitido el 11 de febrero, mientras que su mínimo de espectadores lo encontramos en el 2x12 (3 de marzo), cuando logró 1.432.000 espectadores de media. En definitiva, un descenso global de casi 10 puntos y más de un millón de espectadores.

El resto de apuestas sí funcionan

Cabe destacar además que el hecho de que la segunda temporada arrancase con un bajo dato denota que no ha habido una pérdida de audiencia progresiva que podría venir provocada por un desinterés en la trama de la ficción, por ejemplo. La serie ya arrancó con malos índices directamente y estos la sitúan como una de las apuestas menos competitivas de la parrilla de Telecinco. Mientras sus realitys funcionan a la perfección, talent-shows como 'Got Talent España' están plenamente consolidados, las ficciones españolas ('La que se avecina', 'El pueblo', 'Vivir sin permiso') también cuentan con un público fiel y 'Sábado deluxe' lidera su franja, la serie de ABC se sitúa como uno de los productos menos seguidos de su parrilla. Un rendimiento que dista del éxito y el fenómeno en el que logró convertirse en la primera temporada.