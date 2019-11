Freddie Highmore protagonizará y producirá 'Leonardo', el drama en el que investigará a da Vinci

Aunque el hospital de 'The Good Doctor' consuma buena parte del tiempo de Freddie Highmore, el prominente actor sigue avanzando en su carrera artística con nuevos proyectos. El último en sumarse a la lista ha sido 'Leonardo', la próxima serie del creador de 'The Man in the High Castle', que toma como protagonista a una de las figuras más relevantes del Renacimiento.

Freddie Highmore en la tercera temporada de 'The Good Doctor'

Nos referimos a Leonardo da Vinci, cuya vida y legado serán reimaginados para exponer los secretos que le enfrentaban a la realidad de su época. Sin embargo, Highmore no encarnará al legendario artista e inventor, sino que dará vida a Stefano Giraldi, el inspector de policía alrededor del cual gira la trama, y cuyo cometido no es otro que investigar a da Vinci, a quien considera sospechoso de un asesinato.

Además, Highmore participará en la producción de la serie a través de su propia compañía, Alfresco Pictures, junto a las europeas Luxe Vide y Big Light Productions. Como informa Deadline, las tres productoras contarán con el apoyo de The Alliance, el grupo de desarrollo compuesto por diversas televisiones alemanas, francesas e italianas. En cuanto al reparto, Highmore estará acompañado por Aidan Turner, que será el encargado de interpretar a da Vinci.

Catálogo en desarrollo

La inquietud creativa del actor inglés ha sido impulsada por Sony Television, con quien firmó en agosto de 2018 un acuerdo de desarrollo de dos años que ha dado pie a diversos proyectos. Aparte de 'Leonardo', Highmore también estará implicado en los dramas 'Love, Dad' y 'Adversaries', mientras que para TBS está escribiendo la comedia negra 'Homesick'. Un amplio repertorio de títulos que servirán sobre todo para expandir sus conocimientos tras las cámaras, sin dejar de lado su rol de Shaun en 'The Good Doctor'.