"Power Rangers" prepara un reboot junto al creador de 'The End of the F***ing World'

Ve recuperando tu ropa de colores y las monedas de poder porque los Power Rangers están de vuelta y habrá que volver a metamorfosearse. Tras el patinazo en taquilla del primer reboot, el universo de 'Power Rangers' volverá a probar suerte en la gran pantalla, solo que, en esta ocasión, lo hará de la mano de Jonathan Entwistle.

'Power Rangers'

Quizá el nombre no te suene, pero es el creador de 'The End of the F***ing World', la ficción juvenil de Netflix con ciertos tintes de comedia oscura. Para llevar a cabo este nuevo proyecto, cuenta con el apoyo de Paramount Pictures, quien se hace cargo de traer de vuelta la franquicia tras su breve paso por Lionsgate, donde se frustraron los intentos de crear una nueva saga tras no calar en el público. De este modo, Entwistle se encuentra en primeras negociaciones para dirigir el proyecto, tal y como informa The Hollywood Reporter.

La idea de Paramount es darle un lavado de imagen a la franquicia con la que atraer a nuevo público en este intento por hacer resurgir el éxito del que gozaba la saga en los primeros años de los 90. Patrick Burleigh, guionista de "Peter Rabbit 2: A la fuga", se encuentra escribiendo el guion, el cual beberá del más puro estilo "Regreso al futuro". La historia sobre la que gira este reboot lleva a los jóvenes a los 90 en un viaje por el tiempo, en el que tendrán que encontrar la manera de regresar al presente. Hasbro, propietaria de los derechos, también se encuentra en la producción del proyecto bajo su filial Allspark Pictures.

El fracaso del reboot

En 2017, Lionsgate estrenaba "Power Rangers", un reboot de la mítica saga que buscaba reiniciar la historia desde un punto de vista más actual y un tratamiento más cercano al género young adult. Sin embargo, su taquilla mundial fue de únicamente 142 millones de dólares, cuando el presupuesto de la película era de 100 millones. Pese a los planes iniciales del estudio y que el final de la cinta daba a entender una continuación, Lionsgate desechó la idea de seguir trabajando en una secuela.