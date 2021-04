La noche del martes 13 de abril, durante la emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie' de la mano de Carlos Sobera, el presentador tuvo la oportunidad de dar una excelente noticia sobre uno de los formatos que están a su cargo en la actualidad: 'El precio justo'. El programa se estrenó el pasado 5 de abril y, tras los buenos datos de sus dos primeras entregas de las noches de los lunes, pasará a emitirse en Telecinco de forma diaria a partir de la semana del 19 de abril, a las 20.00h.

Carlos Sobera, sonriente ante el éxito de 'El precio justo'

"Queremos celebrar esta noche la gran acogida de 'El precio justo', con una nueva edición diaria a partir del lunes, a las ocho de la tarde", anunciaba Sobera, entusiasmado, en 'Tierra de nadie'. "Me han dicho que no diga nada, pero soy incapaz de no hacerlo", confesaba el presentador, sin dejar de sonreír, antes de dar paso a la promo de la nueva etapa que su tercer programa en Mediaset comenzará dentro de menos una semana, con una emisión de lunes a viernes, en la franja de 'Sálvame tomate'.

Telecinco confirma así una información que se dio a conocer a finales de marzo, antes incluso del estreno del concurso, que apostaba por que el formato de Sobera estaba destinado a ocupar el vacío que dejó tras de sí el traslado de 'Pasapalabra' a Antena 3. Una franja de ocho a nueve de la tarde que fue posteriormente ocupada por 'Sálvame', formato que sumó un total de cinco horas de emisión en las tarde de Telecinco y que ha buscado siempre hacer frente al potente concurso que ahora presenta Roberto Leal.

Jugaremos a 'El precio justo' TOOOOOODOS LOS DÍAS a las 20:00h. Y el lunes, también a las 23:00h. ¡ESTAMOS LIVING! ???? pic.twitter.com/ONLGL2oAFh — Mediaset España (@mediasetcom) April 13, 2021

Sin renunciar a la emisión en prime time

A pesar de que el formato comience su emisión diaria a partir del 19 de abril, Telecinco ha confirmado que continuará apostando por la emisión de los lunes, a las 23.00h, de 'El precio justo'. Con dos entregas, el programa de Sobera ha consolidado un éxito nada desdeñable en tan solo dos entregas, al lograr colocarse con un 17,1% en su debut, aunque descendió a un 15% en su segunda semana, con 'Mujer' como el gran rival imbatible. Unas cifras que, quizás, habrían animado a la principal cadena de Mediaset a apostar por la emisión del formato en sus tardes.