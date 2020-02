Un extraño "accidente" en la preselección eurovisiva de Eslovenia asusta a la audiencia

Este fin de semana se unirán tres nuevos participantes a la lista de Festival de Eurovisión 2020 ya que se han celebrado los los programas de preselección para escoger representantes de Eslovenia, Ucrania y Polonia. La final nacional EMA 2020, el concurso de Eslovenia, ya ha tenido lugar y aunque finalmente la victoria se la ha llevado Ana Soklic, el concurso será recordado por el extraño accidente que tuvo su presentador. Un momento del que se ha hablado mucho en redes sociales y que sin duda podría tener una explicación lógica detrás.

El comediante, Klemen Slakonja, además de conducir el programa, también realizó una actuación con el piano donde sufrió un percance. Durante su interpretación de "Arcade", canción holandesa que ganó el festival europeo el año pasado de la mano de Duncan Laurence, cayó una lámpara sobre el instrumento de cuerda e hizo que el cantante acabase en el suelo por unos segundos. Toda la perfomance se trataba de una imitación de la actuación que se llevó la victoria ya que la disposición de elementos en el escenario era exactamente igual que la original. Pues bien, tras la caída, el chico rápidamente volvió a incorporarse pero con una brecha en la sien. Segundos después, este se tocó la herida y la cabeza un poco y prosiguió con su interpretación como si nada.

Fue tan extraña la manera en la que había ocurrido el incidente que los espectadores no terminaban de entender si realmente era una broma o si el artista sufrió ese accidente de verdad. En ningún momento el objeto cae sobre él directamente y al desplomarse no parece golpearse con nada. A lo largo del concurso, el presentador fue apareciendo con diferentes vendajes y sus heridas fueron cambiando por diferentes zonas de su rostro, lo que demuestra que todo se trataba de una broma por parte del humorista y engañó por completo al público eslovaco.

Lamp falls on the piano Klemen Slakonja bleeds Slovenia Eurovision 2020 EMA National Final Injury blood host falling on live tv technical problems stopping the broadcast pic.twitter.com/R5FcNXW31v