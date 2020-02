Melodifestivalen 2020: Mariette y Mohombi consiguen el pase para la gran final

El sábado 15 de febrero se celebró en el Coop Norrbotten Arena de la ciudad sueca de Luleå la tercera semifinal del Melodifestivalen 2020, en la que Mariette y Mohombi consiguieron el pase a la gran final del concurso del que saldrá el representante del país nórdico para el Festival de Eurovisión 2020. Los artistas cumplieron los pronósticos y se impusieron como los favoritos de un grupo de siete cantantes, cada uno con una propuesta diferente.

No es la primera vez que Mariette participa en el Melodifestivalen para poder representar a Suecia en Eurovisión. La cantante nacida en Harplinge ya participó en las ediciones de 2015, 2017 y 2018, pero no consiguió ser proclamada como vencedora en ninguna de ellas. Esta vez, el público sí le ha dado su apoyo a su canción "Shout It Out", que interpretó acompañada de una guitarra eléctrica y sin la presencia de bailarines en el escenario.

Tampoco es la primera vez que Mohombi participa en el festival sueco, ya que probó suerte en 2005 y 2019. El público sueco le ha dado su apoyo en esta ocasión tras su puesta en escena llena de luces moradas presentando el tema "Winners". El cantante sueco-congoleño alcanzó la fama internacional gracias a su single "Bumpy Ride", lanzado en 2010.

Se acerca la final

Mariette y Mohombi se suman así a la lista de finalistas, formada por The Mamas, Robin Bengtsson, Anna Bergendahl y Dotter. El listado se ampliará, ya que todavía falta que se celebre la cuarta semifinal y la "Andra Chasen" (Segunda Oportunidad), en la que algunos artistas rechazados en las semifinales podrán ser repescados y conseguir el favor del público para pasar a la gran final.

En esta tercera semifinal, los concursantes que han sido elegidos para participar en la "Andra Chasen" son Anis don Demina y Drängarna. Tendrán que competir por un puesto en la final contra Felix Sandman, Méndez y Álvaro Estrella, Malou Prytz y Paul Rey; además de otros dos concursantes que saldrán de la cuarta semifinal, que tendrá lugar en el Malmö Arena el 22 de febrero.