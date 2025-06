El presidente de RTVE hace balance de 'La familia de la tele' y asume su responsabilidad tras la cancelación

Por Ricardo Cardona |

El presidente de Radiotelevisión Española, La familia de la tele ' ante la comisión de control parlamentario de RTVE , donde ha reconocido que

"Lo hemos intentado y el programa no ha funcionado. Asumo la responsabilidad profesional de las dos cosas: de haberlo intentado y de que no haya funcionado, pero sobre todo, asumo la responsabilidad profesional de haberlo intentado, porque el problema es que hay mucha gente interesada en que no lo intentemos; yo no vine para no intentarlo, vine para intentarlo y tratar de acertar. Cuando no acertamos, tomamos las medidas adecuadas y procuramos realizar los cambios de la manera más rápida", ha afirmado el presidente del ente público.

Los colaboradores de 'La familia de la tele' en su última emisión

López continuó justificando su apuesta recordando que el fracaso de algunos estrenos es habitual en la industria audiovisual. "Las revistas especializadas suelen establecer que en torno al 60-70% de los estrenos que realizan cada año no terminan cuajando en la televisión. 'La familia de la tele' es uno de ellos", ha explicado. Aun así, ha defendido su papel como presidente de la cadena pública: "Yo no vine aquí para no intentarlo. Vine aquí para intentarlo y tratar de acertar. Y cuando no acierto, o cuando no acertamos, tomamos las medidas adecuadas".

El presidente también quiso enmarcar este mal resultado dentro del conjunto de recientes estrenos de la cadena pública, afirmando que de los cuatro programas lanzados entre abril y mayo, solo uno no ha conseguido los datos esperados. "Ha funcionado 'Futuro imperfecto', de Andreu Buenafuente, ha funcionado 'Malas lenguas' y ha funcionado 'Mañaneros 360'. 'Futuro imperfecto' está liderando su franja de emisión y en cuanto al crecimiento de 'Malas lenguas' en La 2, ha sido estratosférico, en relación con la cuota media de La 2", ha valorado López.

Inés Hernand, Aitor Albizua y María Patiño, presentadores de 'La familia de la tele'

José Pablo López también ha subrayado que valora las críticas y opiniones que ha recibido. "Yo agradezco mucho las críticas, de verdad, porque creo que de las críticas se aprende. Y ha habido críticas que han estado muy bien orientadas, que las he podido leer en prensa", ha reconocido. No obstante, ha mostrado su rechazo hacia parte del debate generado en torno al formato: "Lo que no asumo, es el supremacismo cultural que algunos han querido imponer para la televisión pública".

Bajos datos de audiencia

'La familia de la tele' se despidió oficialmente de La 1 el miércoles 18 de junio, tras apenas seis semanas de emisión marcadas por numerosos cambios de horario y cifras por debajo de lo esperado. A pesar de algunos repuntes puntuales, el magacín registró su peor dato el 16 de junio con un 4,3% de cuota de pantalla. RTVE optó entonces por retirar el formato de La Osa y dar por finalizada una apuesta de entretenimiento con los rostros de 'Sálvame' que no llegó a consolidarse en las tardes de La 1.