Los secretos de 'La familia de la tele' explicados desde dentro: Los famosos que rechazaron la invitación

Cuando Radiotelevisión Española presentó ' La familia de la tele ', lo hizo como un buque insignia que pretendía revolucionar sus tardes con un vanguardista magacín vespertino que recuperaba la esencia de los grandes formatos clásicos de la historia de la pública. Pero solo 32 programas después, quedó demostrado que el formato de La Osa Producciones Audiovisuales. Ahora, a través de un reportaje de El País,

"El desfile de presentación lo viví como cinéma vérité, como ver un accidente en directo. Era muy ilusionante participar en ese reciclaje. Era un reto enfrentarse a la disonancia de encajar su lenguaje audiovisual con una producción en directo de TVE", relata la presentadora Inés Hernand a través de audios de WhatsApp enviados al citado medio.

Uno de los principales problemas del formato podría haber recaído en la ausencia de un piloto que testase si todas las ideas funcionaban. "¿Cómo nadie vio un piloto antes de lanzarse?", se pregunta Sol Alonso, periodista que fue contratada como redactora y acabó siendo coordinadora de invitados del programa. La falta de ensayos previos provocó que tanto presentadores como redactores entrasen a ciegas en una maquinaria aún sin engrasar. Hernand lo resume así: "Hay que pedir pilotos y escaletas y no atenerse solo a la confianza". "Abusamos de la expectativa colectiva, y ahí fallamos todos. Pero cómo no te va a ilusionar hacer un producto divertido, transgresor e intergeneracional", añade.

Misión imposible: Conseguir invitados

Los malos resultados y críticas que recibió 'La familia de la tele' provocaron que fuese una auténtica misión imposible conseguir invitados que sorprendieran al espectador. "Karla Sofía Gascón, no; Laura Escanes, no; Nina, para hablar de menopausia, 'a ese programa ni muerta'; Rosa López, no; Andreu Buenafuente no va a hacer nada... y luego estaba en 'La revuelta'", relata Alonso, coordinadora de invitados. Las negativas se acumulaban mientras los nombres de colaboradores anunciados en 'El gran desfile', como el de Rocío Carrasco, nunca llegaron a aparecer en plano. "Me ilusionó por ver fuera de contexto a los personajes, ya que al principio sí iba a ser más amplio de contenidos. Luego, esos colaboradores presentados no salieron", relata Hernand.

Un caos y una desilusión interna que traspasaban la pantalla y no permitían a los espectadores disfrutar del show como sí hicieron con 'Sálvame' o 'Ni que fuéramos Shhh'. Incluso como sí logra 'Tentáculos' en Ten. El hartazgo y el desconcierto eran captados por la cámara y no había modo de ocultarlo. Para bien o para mal, estos animales televisivos son reales y transparentes.