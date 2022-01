Así sería el multiverso de 'Yo soy Betty, la fea' con las protagonistas de todas las versiones

En el año 1999, 'Yo soy Betty, la fea' se convirtió en todo un fenómeno mundial. Gran número de países se enganchó a las tramas de su protagonista, empatizando con todas sus anécdotas. Esto hizo que se fueran formando múltiples adaptaciones nacionales, siendo España una de ellas con 'Yo soy Bea', la cual se mantuvo en emisión desde el 2006 hasta el 2009.

Pero el fenómeno de la franquicia no cesa. Desde la llegada de la pionera ('Yo soy Betty, la fea') a Netflix se mantiene entre lo más visto de la plataforma. Desde hace 27 semanas, que es cuando se empiezan a contabilizar sus datos, lleva en el top 10 de de gran número de países. De hecho, ahora se encuentra en el ranking de 14 países: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

Y de un fenómeno a otro. Marvel en general y "Spider-Man: No Way Home" en particular han puesto de moda el concepto de multiverso. El hecho de que en la mencionada película aparezcan los tres últimos actores que han interpretado en el cine a este personaje, muchos internautas han hecho sus propias parodias, siendo una de las más divertidas las que ha creado Juan Pablo Ocampo (@jpocampo_).

El multiverso de 'Yo soy Betty, la fea'

Este usuario de Instagram ha creado el cartel de "Betty la fea in the Multiverse of Madness". La protagonista de la primera serie, Ana María Orozco, se encuentra en un primer plano, acompañada de otras trece "Betty", entre las que se encuentra Ruth Núñez, la Bea española, englobadas todas ellas en uno de los portales que genera el Doctor Strange. Además, también ha hecho un pequeño vídeo en el que se ven varias de ellas "interactuar".