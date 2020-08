Primeras imágenes del desenlace de la temporada 10 de 'The Walking Dead' con el reencuentro de Negan y Daryl

El esperado regreso de 'The Walking Dead' está cada vez más cerca. AMC ya calienta motores con las primeras imágenes del episodio final de la décima temporada de la ficción. Tras retrasarse la emisión de esta entrega por la crisis del coronavirus, el 4 de octubre se estrenará en Estados Unidos y, previsiblemente, llegaría a FOX España pocas horas después.

El reencuentro de Negan y Daryl en la temporada 10 de 'The Walking Dead'AMC

El penúltimo capítulo, emitido el 5 de abril, cerró con un potente cliffhanger. Beta y su horda de caminantes arrinconaron a la mayoría de supervivientes de Alexandría en el hospital donde se escondían. En dicha entrega, titulada "La torre", Daryl y Carol pusieron en marcha su plan para acabar con Beta y los Susurradores.

Las primeras imágenes desveladas de "A Certain Doom", título del último episodio de la temporada 10, muestran el reencuentro entre Negan y Daryl, que deberán trabajar juntos para acabar con el enemigo en común. Además, vemos a Daryl infitrado entre los zombies, así como otras imágenes con Carol, Kelly, Judith y Beatrice, entre otros personajes del universo de de los cómics de Robert Kirkman.

Universo 'TWD'

La emisión del episodio final de la temporada 10 será todo un evento, y no solo por el esperado regreso de Maggie (Lauren Cohan). Ese mismo día en AMC, llegará el estreno de 'The Walking Dead: World Beyond', el segundo spin-off de la franquicia, seguido de la sexta temporada de 'Fear The Walking Dead' el 11 de octubre. Ambas series podrán verse en España a través de AMC tan solo unas horas después de su emisión en Estados Unidos.