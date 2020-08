'The Walking Dead' resucitará personajes para narrar la cara oculta del apocalipsis zombie

Parece que el universo de 'The Walking Dead' no tiene límites... O eso piensa AMC. Tras la serie original y los spin-offs 'Fear The Walking Dead' y 'The Walking Dead: World Beyond', la ficción basada en los cómics de Robert Kirkman podría seguir ampliando su historia. El productor ejecutivo y jefe de contenido de la serie, Scott Gimple, anunció sus planes de futuro en una conferencia virtual de la Comic-Con.

Glenn Rhee, interpretado por Steven Yeun, en 'The Walking Dead'

La idea es recuperar a algunos de los personajes históricos del universo para narrar sus primeros días en el apocalipsis zombie. "Solo diré que estamos trabajando en cosas, viendo a personajes del pasado. Tal vez no sea una serie completa, pero estamos pensando hacia dónde podemos echar un vistazo, quizá no antes del apocalipsis sino al principio. Estamos mirando a la gente, así que podéis emocionaros por esto", explica.

Estas declaraciones abren la puerta a seguir explicando el universo zombie con más piezas del puzle que completen la historia. No será la primera vez. 'Torn Apart', 'Cold Storage', 'The Oath', 'Red Machete', 'Flight 462 y 'Passage' fueron algunos de los miniepisodios emitidos durante las pausas publicitarias de 'The Walking Dead' y 'Fear The Walking Dead' que aportaron más información al universo, con personajes que acabaron cruzándose.

¿Spin-off de Glenn?

Aunque no existe ningún tipo de información sobre qué personajes podrían revivir gracias a estas historias de los orígenes, Glenn Rhee (Steven Yeun) sería un posible candidato. El propio Gimple comentó que echa de menos trabajar con él y "sería divertido". Eso sí, el actor ya dejó claro que su paso por el universo zombie había terminado y no se planteaba regresar. ¿Habrá cambiado de opinión?