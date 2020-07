La temporada 10 de 'The Walking Dead' regresa el 4 de octubre; contará con 6 episodios adicionales

AMC ha trasladado a octubre los planes relativos a 'The Walking Dead' que se vieron frustrados en abril por el estallido global de la crisis del coronavirus. Durante su paso por la versión doméstica de la Comic-Con, la franquicia más longeva de la cadena de pago ha desvelado finalmente cuándo podremos ver el desenlace de la décima temporada de la serie matriz, añadiendo a este anuncio una sorpresa totalmente inesperada, ya que la despedazada entrega contará con otro bloque de episodios.

Beta en 'The Walking Dead'

Así lo ha confirmado la showrunner de 'The Walking Dead', Angela Kang, que está trabajando en seis episodios adicionales que deberían llegar a AMC a comienzos de 2021 "si todo va bien", como recoge TVLine. Pero antes de cambiar de año, podremos disfrutar de la batalla final entre los supervivientes protagonistas y el ejército de los Susurradores liderados por Beta el 4 de octubre. Tras la inclusión de nuevos episodios, el 10x16 servirá como una especie de bisagra, aunque se espera que cierre cabos sueltos de la temporada.

El mismo 4 de octubre se completará lo que tendría que haber sucedido el 12 abril: justo después de la emisión del seudofinal de la décima temporada de 'The Walking Dead', tendrá lugar el estreno del segundo spin-off televisivo de la franquicia, 'World Beyond'. Esta nueva ficción está protagonizada por un grupo de supervivientes adolescentes nacidos tras la debacle global, por lo que no han conocido más realidad que la postapocalíptica.

Año de barbecho

Como era de esperar, Kang ha confirmado que la undécima temporada de 'The Walking Dead' no llegará este otoño, y la expansión de la décima entrega invita a pensar que su sucesora tardará en estrenarse. Aun así, como apunta Deadline, la productora ha asegurado que el equipo de guion sigue trabajando en la próxima temporada telemáticamente, aunque el revés provocado por el coronavirus ha sido muy severo: "Obviamente, la COVID ha alterado muchas cosas en todos los entornos laborales, incluido el nuestro."