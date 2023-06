Primeras palabras de Ana Obregón en su llegada a España: "El DNI ya veremos, Anita es española de corazón"

Por Redacción |

Ana Obregón ya está en España y, como no podía ser de otra manera, la prensa social ha estado muy atenta a su llegada. 'El programa de Ana Rosa' ha emitido este encuentro cuando la actriz y presentadora entraba en coche en su casa y ella no ha tenido más que palabras de agradecimientos para todos ellos. De hecho, les ha llevado pastas a los periodistas que estaban haciendo guardia: "Lo primero, unas pastas, en nombre de Anita. Son buenísimas, de chocolate y de todo para que desayunéis como agradecimiento de todo vuestro cariño", comentaba Obregón muy sonriente.

Ana Obregón, en sus declaraciones al llegar a su casa

"He vuelto a vivir", aseguraba en reiteradas ocasiones en el vídeo emitido por el programa. Eso sí, aunque se ha parado muy amablemente, advertía: "Voy a hacer pocas declaraciones porque he dejado a Anita que me he ido a hacer el color del pelo". Eso sí, los compañeros le han preguntado. Las gafas no me las quito porque llevo sin dormir cuatro días. O tres meses".

En este breve encuentro, también le ha dado tiempo para confesar que estar con el bebé le trae muchos recuerdos, que se siente muy arropada por todos sus familiares y que está deseando invitar a casa a todos sus amigos, algo que no ha podido hacer aún por falta de tiempo. Y es que Obregón ha matizado que llegó hace dos días a España y aún no ha podido ni deshacer las maletas.

Alessandro tiene la puerta abierta

Antes de marcharse, ha asegurado que "Alessandro Lecquio tiene la puerta abierta" de su casa para ir siempre que quiera. Por último, le han preguntado si el bebé tendrá pronto DNI, teniendo de esta manera la nacionalidad: "Eso ya veremos. Anita es española de corazón".