La comentada salida de Belén Rodríguez de 'Sálvame' cambió su vida profesional y personal radicalmente. La colaboradora confirmó durante su polémica y ardiente entrevista en 'Sábado deluxe' la difícil situación económica por lo que había pasado después de dejar su puesto en el espacio producido por La Fábrica de la Tele a finales del año 2019.

Belén Rodríguez en 'Sábado Deluxe'

Toda su confesión comenzó con una de las preguntas a las que se sometió la periodista en el polígrafo que protagonizó: "¿Has pasado dos años sin comprarte unas bragas por no tener trabajo en 'Sálvame'?", dijo Jorge Javier Vázquez. Rodríguez aseguró que sí y sorprendió a los presentes en plató: "He pasado unos años malos, pero no me cuesta adaptarme a la circunstancias", afirmó.

Sin embargo, la madrileña quiso dejar claro que nunca había necesitado ayuda económica, aunque lo hubiese pasado mal: "Nunca he vivido por encima de mis posibilidades ni he pedido un duro a nadie". Además, hizo balance y recordó el modo de vida que había llevado en el pasado: "Cuando he podido he gastado mucho dinero y cuando no pues no", sentenció.

"No solo he trabajado por dinero"

Belén Rodríguez habló de la manera en la que entendía ella su profesión y la importancia que le daba: "Si algo me enorgullece es que puedo decir que yo no solo he trabajado por dinero", explicó. De hecho, sacó pecho de lo bien que había administrado sus ganancias: "Tengo mi casa pagada, no hay nadie que dependa de mí", aseguró la periodista.