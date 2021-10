La emisión de 'Sábado deluxe' del 9 de octubre sorprendió a los espectadores por la confesión sexual de Belén Rodríguez. La colaboradora se sometió a un polígrafo lleno de preguntas picantes que le sirvieron para detallar algunas anécdotas de su vida íntima. En concreto, una de de ellas estuvo protagonizada por Jorge Javier Vázquez, quien tuvo una sorprendente reacción.

Jorge Javier Vázquez y Belén Rodríguez en 'Sábado Deluxe'

"Mi único trío ha sido con Jorge Javier", aseguró directamente la periodista. De esta manera, la madrileña quiso explicar cómo fue la experiencia sexual que mantuvo con el presentador del espacio de La Fábrica de la Tele y otra persona anónima. "Lo típico que te lías", comentó entre risas Rodríguez, quien matizó que solo interactuó con su compañero de 'Sálvame'.

"Yo no me acuerdo", con estas palabras y visiblemente nervioso reaccionó Vázquez en un primer momento. El conductor del espacio abandonó por un momento el plató riéndose, aunque regresó a la entrevista con Rodríguez. De esta manera, el periodista no quiso dar mucha más información y dejó que fuera la invitada la que lo hiciera: "Oye por favor, que lo está viendo mi madre", comentó con vergüenza.

Sorpresa para los colaboradores

La polémica anécdota dejó con la boca abierta a la mayoría de los presentes en plató, que no dudaron en hacer todo tipo de preguntas. Quizá la más interesada por sus divertidos comentarios fue María Patiño: "¿Cómo fue Jorge contigo?", le dijo a Belén Rodríguez. Y la periodista contó que una tarde normal terminó con ambos desnudos en un jacuzzi junto a otro chico, aunque ella se retiró antes que sus acompañantes.