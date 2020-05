El protagonista ficticio de 'Normal People' está respondiendo a los correos de los fans

Mientras en España esperamos a que alguna plataforma se digne a distribuirla, 'Normal People' se está convirtiendo en uno de los títulos más celebrados de esta primavera. La coproducción de Hulu y BBC, basada en la aclamada novela de Sally Rooney, se estrenó a finales de abril, y desde entonces ha unido a multitud de fans a su causa, que han llegado incluso a crear una cuenta de Instagram a la cadena de hierro de la que no se separa Connell, el protagonista masculino de la serie. Y tras esas apasionadas muestras de admiración, el siguiente paso de los espectadores ha sido ponerse en contacto directamente con el personaje de Paul Mescal.

Paul Mescal como Connell en 'Normal People'

Esta conexión, como la mayoría de vínculos establecidos durante el confinamiento durante la pandemia de coronavirus, ha tenido lugar de manera virtual. Como detalla The Hollywood Reporter, varios fans han escrito al correo electrónico de Connell mostrado en pantalla en una escena del sexto episodio y, para sorpresa de los remitentes, han recibido respuesta del mismísimo personaje. Ese ha sido el caso de Travis Smith, que ha mostrado tanto el e-mail enviado como el recibido.

Lo más sorprendente es cómo la respuesta de Connell mantiene el espíritu del personaje en la serie, haciendo alusión a la agridulce e intermitente relación que entabla con Marianne a lo largo de doce episodios. Tanto es así que ante los consejos amorosos de Travis, esa cuenta le respondía sumergiéndose en la psique del joven irlandés: "Tienes razón. He sido un idiota con Marianne. Siento que sigo cometiendo el mismo error una y otra vez, pero no confío en que no vaya a hacerle daño de nuevo y no siento que controle mis emociones."

El pasado de la cadena

Según el medio citado previamente, esta cuenta no pertenece ni a Hulu ni a BBC, por lo que es un misterio quién está respondiendo a los mensajes. Lo que está claro es que sea quien sea, se está metiendo en la piel de Connell, ya que en otra interacción ha llegado a explicar el origen de la ya icónica cadena: "Me la dio mi madre cuando tenía diez años. Supongo que la compró en Sligo, no es una herencia ni nada por el estilo."