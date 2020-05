'Little Fires Everywhere' llegará a España el 22 de mayo de la mano de Amazon Prime Video

Tras su emisión original en Estados Unidos, 'Little Fires Everywhere' alcanzará nuevos territorios a través de Amazon, que estrenará la ficción original de Hulu en regiones como Latinoamérica, Canadá, Australia y Europa. Por lo tanto, el público español podrá acceder a este proyecto de alto perfil a través de Prime Video, que nos permitirá ser testigos de las tensiones entre Reese Witherspoon y Kerry Washington.

Kerry Washington y Reese Witherspoon en 'Little Fires Everywhere'

El lanzamiento de la serie tendrá lugar el 22 de mayo, aunque, como ha confirmado la plataforma de streaming en un comunicado de prensa, la versión doblada al castellano tendrá que esperar algo más. Con este acuerdo de distribución, los ocho episodios que componen la adaptación de la novela homónima de Celeste Ng se aseguran un impacto internacional, propulsado por la fama global de sus dos protagonistas, que también ejercen de productoras ejecutivas.

Mientras que Witherspoon encarna a Elena Richardson, una periodista y madre de familia aparentemente ejemplar, Washington da vida a Mia Warren, una artista errante que promete a su hija establecerse en su nuevo hogar. Al cruzarse los destinos de ambas familias, saltan las chispas que llevarán al despertar de un fuego cuyo responsable es un misterio, y que agitará a la comunidad en la que se desata.

Mercado plagado de joyas

Con títulos como 'The Handmaid's Tale' o 'Ramy', Hulu se ha establecido como una de las plataformas de streaming imprescindibles, pero su ausencia en territorios internacionales ha dejado en el aire el alcance global de sus producciones. En España, StarzPlay o HBO son algunos de los servicios que más han pescado en Hulu, pero títulos destacados como 'Normal People' o 'Solar Opposites' siguen sin tener su distribución asegurada, así que esperamos que sigan los pasos de 'Little Fires Everywhere' y acaben cruzando nuestras fronteras.