Ruslana se convirtió el pasado lunes 12 de febrero en la sexta finalista de 'Operación Triunfo'. La cantante de origen ucraniano fue la elegida por el público con un 55,5% de los votos y se jugará ganar 'OT 2023' junto a Naiara, Juanjo Bona, Paul Thin, Martin Urrutia y Lucas Curotto. 'En todas las salsas', programa de Mtmad, ha querido conocer más acerca del pasado de Ruslana, y Javier de Hoyos se ha puesto en contacto con una persona muy cercana a su entorno familiar.

Ruslana con Abril Zamora en 'OT 2023'

Preguntada por si Ruslana ha podido ser forzada por su familia para aparecer en cerca de 30 talent shows con tan solo 18 años, la fuente ha respondido:. Además, la persona contactada ha afirmado que fue Ruslana la que quiso entrar en 'OT 2023', que, incluso, ella fue la que eligió las canciones para los castings.

Además, sobre el comentario de Ruslana con Abril Zamora, en el que decía que su familia la ingresó en un colegio privado, la fuente con la que ha contactado de Hoyos ha negado que la cantante estuviera en un internado, como algunos seguidores de 'OT' han insinuado. "Están flipando, están muy asustados por el hate que está recibiendo, y han hecho esto porque quieren protegerla y quieren mandar desde aquí un mensaje de tranquilidad a todo el mundo", ha concluido el colaborador de 'Socialité', refiriéndose a la familia de Ruslana.

"Buscáis donde no hay"

Ruslana es una de las concursantes de 'Operación Triunfo' que más comentarios está generando entre los espectadores. Sin embargo, el foco tras la última gala ha girado a Chenoa. La presentadora del talent intentó consolar a Bea Fernández tras ser eliminada en la votación: "Si yo en 'OT 1' hubiera tenido una compañera con un vozarrón como tú, me hartaría de aprender cada cosa que haces". Algunos miembros de la audiencia vieron en su comentario una indirecta a Rosa López. "Mi absoluto respeto y admiración por mi compañera Rosa López. Buscáis donde no hay. Bea merecía todos los piropos por esa voz tan única. Comparar es horroroso", publicó Chenoa en su cuenta de X, antiguo Twitter. "En mi vida he infravalorado a ningún compañero. Paso", concluyó.