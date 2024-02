Por Rubén Rodríguez Tapiador |

'Operación Triunfo' está a punto de echar el cierre a la Academia, pero todavía queda por conocer quién será el ganador o ganadora de está edición. Por ello, este lunes 12 de febrero, se ha llevado a cabo la semifinal del concurso, a la cual llegaban Naiara, Juanjo Bona y Paul Thin como únicos clasificados para la final. Esta gala 11 ha estado llena de emoción y de grandes actuaciones como la de Pablo López y Álvaro de Luna como invitados.

Bea Fernández, Ruslana y Chenoa en 'OT 2023'

Tras las actuaciones de Martin Urrutia Cris Regatero , como portavoz de los tres jueces del programa, ha sido la encargada de anunciar que. Por su parte, Noemí Galera ha comunicado que

Una vez conocidos los cinco primeros finalistas, el público ha tenido en su mano decidir qué concursante llegaba a la gran final del talent. Después de sumar el voto extra a los que se han emitido a través de la aplicación durante toda la semana, Ruslana se ha convertido en la sexta finalista de 'OT 2023' con un 55,5% de los votos. Al descubrir que ella era la clasificada, la participante no ha podido aguantar las lágrimas.

El zasca de Ruslana a los profesores y al jurado

A pesar de que parecía que no podía hablar por la emoción del momento, Ruslana le ha querido agradecer el apoyo a los espectadores lanzando un mensaje que llevaba consigo un zasca dirigido hacia el jurado y los profesores: "Mira, espérate, espérate, no. Sí que voy a hablar. Que significa mucho para mí haber llegado a la final por el público y no por nadie". Cuando ha terminado de hablar, se ha abrazado a Chenoa y ha cruzado la pasarela para volver a reunirse con sus compañeros.