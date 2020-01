De Rubén Poveda a Mari Carmen: ¿Qué fue de algunos participantes de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'?

En enero de 2012 llegó a la parrilla de Cuatro un programa novedoso dispuesto a romper con todo lo establecido: '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'. El éxito que ya había demostrado en otros países como Francia, Bélgica o Países Bajos, entre otros, se replicó en España y el formato fue renovado por un total de cinco temporadas, terminando la última edición hasta el momento en noviembre de 2017.

Desde sus inicios,. Y varias pretendientas o pretendientes tenían que luchar por enamorar al tróspido y marcharse de la mano con él en lugar de con otro participante o con su propia madre, esa que siempre estaba ahí para darles consejos y para opinar sobre cualquiera que intentara conquistar a su hijo.

Muchos de los personajes que han pasado por el dating show de la segunda cadena de Mediaset han continuado su camino en la pequeña pantalla y han sido protagonistas de otros programas como 'First Dates' o 'Supervivientes', entre otros. En FormulaTV te contamos qué fue de los que más destacaron, desde Rubén Poveda, conocido por su eterno trono en 'Mujeres y hombres y viceversa' hasta la mítica Mari Carmen, a quien pudimos ver en una edición en Honduras.

1 Rubén Poveda

Rubén Poveda en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (izq.) y en la actualidad (der.)

Rubén Poveda fue uno de los concursantes que salió con pareja en la primera edición de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'. En la gala final, el tróspido eligió irse con Graci Soto, chica con la que mantuvo una relación que duró pocos meses, según ellos mismos comentaron. Parece ser que Cupido no clavó la flecha en el lugar exacto en ese momento, pero Rubén no se rindió y regresó a la televisión a seguir luchando por encontrar el amor. En mayo de 2012 entró a 'Mujeres, hombres y viceversa' directamente como tronista y, tras muchos programas, se fue de la mano de Cristina Gadea. Y su idilio duró varios años. En 2016 volvió al dating show de Mediaset, esta vez como pretendiente de Ruth Bassauri, aunque se fue como llegó: sin ella.

De buscar el amor, que al fin lo encontró fuera de la pequeña pantalla, Rubén Poveda subió un escalafón en la televisión: en 2013 presentó junto a Mar Segura el programa 'Inteligencia artificial' de Cuatro. Rubén Poveda es una persona muy activa en redes sociales y un apasionado de la moda, y ha sabido combinar ambas cosas y convertirse en influencer realizando campañas publicitarias para varias marcas. Actualmente es dueño y dirige una discoteca en uno de los barrios más céntricos de Madrid.

2 David Olid

David Olid en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (izq.) y en la actualidad (der.)

Siguiendo en la primera edición nos topamos con David Olid. En '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' se presentó como "el ingeniero stripper" y terminó yéndose del formato con María, pero su relación no duró mucho. Después de salir del formato, el tróspido se unió al casting de 'Expedición imposible', un programa en el que los concursantes recorrían Marruecos intentando superar los obstáculos que les ponía el camino, y lo hizo junto a su compañero Daniel del Río. La pareja fue expulsada en la cuarta etapa pero en la quinta fueron repescados y finalmente quedaron en cuarto lugar. A partir de ese momento se alejó de los focos y asentó la cabeza: actualmente tiene pareja, un hijo y su trabajo es el bodybuilt, entrena su cuerpo y compite con otros por conseguir destacar sobre los demás. Además, es nutricionista y entrenador personal y cuenta con una tienda online de suplementos deportivos.

3 Daniel del Río

Daniel del Río en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (izq.) y en 'Expedición imposible' (der.)

Daniel del Río entró en la primera temporada de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' acompañado de su madre Pilar y se autodefinió como un chico muy tímido que a sus veintisiete años sigue viviendo con su madre y que, además de informático, era virgen. En la final se fue de la mano de su madre y prefirió no conocer a ninguna chica fuera del programa, en su línea. En enero de 2013 volvió a Cuatro junto a David Olid para convertirse en concursante de 'Expedición imposible' y cuando este programa terminó, se alejó por completo de los medios. No sabemos si seguirá siendo igual que se definió cuando empezó a ser tróspido, lo que sí deja claro en su cuenta de Facebook es que continúa ejerciendo de informático.

4 Isidoro Baides

Isidoro Baides en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (izq.) y en la actualidad (der.)

Desde Almansa, Albacete, llegaba Isidoro Baides a la segunda temporada de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' junto a Dolores, su madre. Su concurso fue muy divertido gracias al humor que le caracteriza y terminó por todo lo alto, eligiendo a Natalia. Aunque la relación no llegó a buen puerto, las ganas de Isidoro de encontrar a su media naranja siguieron más fuertes que nunca y, después de concursar en '¡Mira quién salta!' en 2013 y de ser el primer expulsado, escribió un tweet a Sofía Suescun en 2016 para ir a pretenderla a 'Mujeres y hombres y viceversa', pero no tuvo suerte. Parece que el amor no es el punto fuerte de Isidoro, y es que en marzo de 2017 volvió a ponerse delante de los focos, esta vez en el "menú Especial" de 'First Dates', y tuvo una cita con Verónica bastante desastrosa que terminó con los dos tomando caminos diferentes. Nunca es tarde para seguir intentándolo. Sus seguidores en Twitter piden que entre a la nueva edición de 'Supervivientes', ¿podría ser una buena apuesta?

5 Markus

Markus en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (izq.) y en la actualidad (der.)

En 2015 llegó a la cuarta temporada de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' Daniel Beira, más conocido como Markus, un gallego de veinticinco años en aquel momento, modelo de profesión y que estaba acompañado por María José, su madre. Aunque no ha participado en otros programas desde que terminó su temporada, sí hemos oído hablar de él desde que se especuló sobre su supuesta homosexualidad hasta que Suso, en 'GH 17', afirmó que había mantenido una relación de más de un año con Miguel Vilas, uno de los protagonistas de la edición. A pesar de que muchos factores apuntaban a que fuera verdad, esto nunca se llegó a confirmar ni a desmentir. En la actualidad sigue ejerciendo de modelo, como podemos saber a través de sus redes sociales.

6 Leo

Leo en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (izq.) y en 'Mujeres y hombres y viceversa' (der.)

En la tercera edición, uno de los concursantes destacó por su físico. Ese fue Leo, que llegado de Argentina y acompañado por su madre Silvia, apareció dispuesto a encontrar el amor en una mujer guapa y que le completara. Y eso hizo. A sus veintisiete años celebró su final y eligió a Marta, con la que empezó una relación que no tuvo mucho futuro. Esto no frenó sus ganas de enamorarse, esas que ya tenía cuando entró a 'Mujeres y hombres y viceversa', en su primera aparición en la televisión generalista, como pretendiente de Belén. Y es que en julio de 2015 volvió a ilusionarse en televisión, en este caso volviendo al formato que en ese caso presentaba Emma García, cuando llegó para pretender a Patricia Steisy. Pero su avanzado trono le frenó y decidió cambiar su rumbo y dejar de luchar por esta tronista, aspecto que molestó a Steisy y que hizo que Leo continúe sin encontrar el amor.

7 Lety

Lety en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (izq.) y en la actualidad (der.)

Pero no toda la lista iba a estar llena de los hijos solteros. Las pretendientas también tienen hueco en este reportaje, y Lety es, sin lugar a dudas, una de las más peculiares de la historia del programa. Si pensamos en las pretendientas de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' nos pueden venir muchas a la cabeza, pero la que no se nos olvida nunca es Lety. Ella llegó al programa con el pelo rojo y sus morritos característicos y aunque no logró llevarse a Leo fuera del dating, sí se hizo un hueco en el corazón de los espectadores. Además, poco después pasó por 'Cámbiame VIP' y dio un giro a su estilismo que le gustó tanto que se quedó con él hasta ahora. Su pelo rubio se mantiene desde ese momento pero lo que ha querido mantener de su primera época televisiva ha sido la pose de morros en sus fotos. En la actualidad sigue ligada al mundo de la noche, ahora en un bar de copas en Madrid.

8 Svetlana

Svetlana en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (izq.) y en 'Cámbiame VIP' (der.)

Otra de las que antes de llegar a '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' ya había conocido la fama es Svetlana. La pretendienta de Alexis, conocida por su participación en la tercera edición del formato, en el año 2010 probó suerte como cantante de ópera -que es una de sus profesiones- en 'Factor X' pero no tuvo éxito. Después de salir del formato de Cuatro, aunque no triunfó en el amor, volvió a intentarlo en la pequeña pantalla, esta vez buscando un cambio de estilismo en 'Cámbiame'. Pero tampoco. Ninguno de los tres miembros del jurado quisieron implicarse y se fue por la puerta tal cual había llegado. En 2017 volvimos a verla gracias a un especial de 'First Dates' del dating show, donde tuvo una cita con Óscar que tampoco fue del todo bien.

9 Andrea García

Andrea en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (izq.) y en '¡Mira quien salta!' (der.)

En la tercera edición de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' conocimos a Andrea García. Una mezcla perfecta entre el chonismo y la pijería, la chica consiguió llegar hasta el corazón de Víctor y convertirse en su elegida en la final. Pero su relación, como la mayoría que salen del programa, no duró mucho tiempo. Andrea aprovechó la fama que había cogido en el formato y se incorporó al casting de '¡Mira quién salta!' en el año 2014, programa de Telecinco en el que fue la octava expulsada. Desde ese momento no hemos vuelto a saber nada más de ella, y es que no ha tenido más relación con los medios.

10 Mari Carmen Torrecillas

Mari Carmen en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (izq.) y en 'Supervivientes' (der.)

A veces, los acompañantes ganan más protagonismo que los propios concursantes. Este es el caso de Mari Carmen. Su desparpajo y su naturalidad le hicieron destacar por todas las míticas frases que hizo famosas, y programas como 'Pasaporte a la isla' quisieron contar con ella como concursante. Participar en este formato, donde compartió terreno con Gaby de la tercera temporada de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' y con María José, de la cuarta, le hizo convertirse en participante de 'Supervivientes 2016' y salió expulsada en segundo lugar. Desde que se acabó el programa no hemos vuelto a verla en televisión pero, a través de las redes sociales de Fran Lara, su hijo y concursante del dating show de Cuatro, hemos estado al tanto de un cáncer de ovario que le sacudió en octubre de 2019.

11 María Rosa Cobo

María Rosa en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (izq.) y en 'Paquita Salas' (der.)

Continuando con las madres protagonistas llegamos hasta María Rosa. En la cuarta edición del programa conocimos a David, un soltero en busca de una chica pero muy ligado a su madre. Quizá demasiado. María Rosa terminó siendo más protagonista que el propio concursante, y es que consiguió ganarse un hueco en el corazón de los espectadores gracias a su naturalidad y a sus dotes de vidente. ¿Quién no recuerda sus lecturas de cartas en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' en las que, según ella, siempre acertaba? La señora no consiguió mucha más repercusión desde que el programa puso punto y final en Cuatro. Lo único que supimos de ella fue que seguía echando las cartas, y lo comprobamos en la quinta temporada del dating show, cuando volvió para resolver con sus poderes paranormales algunas dudas sobre el futuro de las concursantes de ese momento, pero PS Management quiso resucitarla de sus cenizas, como si del mismo ave fénix se tratara, y apareció en el último episodio de la primera temporada de 'Paquita Salas'.

12 Sergi

Sergi en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (izq.) y en la actualidad (der.)

El que consiguió ganarse el corazón de Roi en la cuarta edición de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' fue Sergi. Su relación, como todas las de la lista, duró un suspiro pero ha seguido estando presente por varios motivos a lo largo de los años. Uno de los asuntos por los que más repercusión ha tenido ha sido por su afición de desnudarse. En más de una ocasión ya le habíamos visto como su madre le trajo al mundo y cuando trató de imitar un robado de Quim Gutiérrez completamente desnudo nos dejó con la boca abierta. Pero esto se convirtió casi en costumbre. Incluso puso nombre a su pene para referirse a él en redes sociales cada vez que le venía en gana enseñarlo: John Pojohn. En octubre de 2019 dio una sorpresa a la audiencia que siguió su edición y apareció en 'La ruleta de la suerte', y por mala suerte terminó yéndose con las manos vacías del programa.

13 Christopher Mateo

Christopher en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (izq.) y en 'Supervivientes' (der.)

Quizá es uno de los que más éxito ha conseguido a partir de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'. Y eso que no apareció como tal en el programa. Rafa Mateo fue un concursante de la cuarta edición del formato de Cuatro que en su final escogió a su madre, María Luisa. Pero fue su hermano Christopher el que cogió bastante popularidad. Tanto que fichó por el casting de 'Supervivientes 2015', y aunque muchos no daban un duro por él por no tratarse de alguien muy conocido, fue superando todas las pruebas y mostrándose tal cual era semana tras semana y logró llegar a la final y convertirse en ganador de la edición. Desde ese momento le hemos visto en breves apariciones en programas como 'Sálvame' pero su vida ha preferido hacerla lejos de las cámaras, se ha centrado en la música, en los viajes, en el modelaje y en los lujos, de los que siempre ha disfrutado por el poder adquisitivo de su familia, y ha abandonado la pequeña pantalla.

14 Toya

Toya en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (izq.) y en un posado de la 'Sálvame Snow Week' (der.)

Toya es otra de las madres que ha conseguido calar en lo más profundo de los espectadores de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'. Su saber estar y su alto abolengo nos llamaron la atención desde el minuto cero y esto hizo que la llamaran de diferentes formatos como 'Cámbiame', donde vimos como se dejaba llevar por Pelayo, dejaba su estilo a un lado y se ponía el pelo azul, los ojos muy maquillados y un estilismo muy alejado del suyo. Esto no quedó aquí y en abril de 2017 acudió a 'First Dates' a buscar el amor. Aunque parecía que lo había encontrado por el beso que se dio con Manuel, su pareja televisiva, todo terminó con una bonita amistad que nos dejó perplejos.

15 RD

RD en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (izq.) y en 'First Dates' (der.)

Algunos concursantes de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' ya habían tenido sus momentos de fama antes de comenzar en el programa. Uno de ellos es Rubén Rodríguez, más conocido como RD. Sin duda fue el protagonista de la última edición del dating show hasta el momento, pero antes de entrar ya sabíamos de su existencia por unas fotos en las que posaba en el campo de concentración de Auswitch. RD fue uno de los pretendientes de Pepe y, aunque no consiguió irse de su mano, su personalidad destacó sobre la del resto y la audiencia se dividió entre amor y odio hacia el participante. Desde que su edición puso fin, le hemos visto más de una vez en televisión. En concreto en 'First Dates', donde causó polémica por sus comentarios y regresó de nuevo unos meses después a liarla como solo él sabe.

16 Edgar Caro

Edgar Caro en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (izq.) y en la actualidad (der.)o

Por último y no por ello menos importante nos topamos con Edgar Caro. Fue uno de los pretendientes de Roi en la tercera edición. Muy intelectual, no consiguió entrar en el corazón del gallego, que finalmente eligió a Sergi. Pero Edgar continuó con su vida normal y corriente. Años antes había estudiado periodismo y había dado sus primeros pasos en el mundillo. Además, su pasión por la música le llevó a estudiar violín en el conservatorio y la interpretación, a involucrarse en el teatro. Nunca ha dejado de lado el mundo de la televisión y en la actualidad trabaja en 'La báscula' de Telemadrid.