El regreso de Carlos y Karina a 'Cuéntame': Así se las ingeniaron para recuperarlos

'Cuéntame cómo pasó' vuelve a casa por Navidad. La serie más longeva de la pequeña pantalla nacional regresa líder a La 1 con el estreno de la segunda parte de su vigésima temporada. El capítulo "Cinco razones para odiar la Navidad" fue visto por 2.131.000 espectadores y obtuvo un gran 14,1% de share. Un arranque marcado por la crisis de la familia Alcántara que vive la separación de Mercedes (Ana Duato) y Antonio (Imanol Arias), que ya hacen vidas totalmente independientes.

Karina (Elena Rivera) y Carlos (Ricardo Gómez) en 'Cuéntame'

Como es habitual, los primeros minutos del episodio estuvieron narrados por la voz en off de la versión más madura de Carlos Alcántara (Carlos Hipólito), que resumió cómo había sido la vida de los Alcántara en el salto de nueve meses que ha vivido la serie de Ganga Producciones y Televisión Española. El "heredero" cuenta que Merche invirtió unos ahorros en reformar a su gusto la casa de San Genaro y en hacer un viaje a Nueva York para visitarle a él y su familia.

Era inevitable que 'Cuéntame cómo pasó' intentase recuperar de algún modo a Carlos Alcántara, ya que durante 348 capítulos, 19 temporadas y 17 años ha sido el alma y voz de la serie. Aunque el actor Ricardo Gómez ya dejó claro que su salida era definitiva, la ficción no puede obviar la existencia de este personaje clave para la familia y los espectadores. Pero, ¿cómo resolver este conflicto sin la participación del intérprete original?

Merche (Ana Duato) viaja a Nueva York en 'Cuéntame'

'Cuéntame' ha recuperado a Carlos y Karina (Elena Rivera) a través de fotografías en las que no vemos su rostro. "Aquí están sus fotos con Olivia... y aquí las fotos que la pequeña Olivia nos hizo a los tres", narra la voz en off. Y así lo hicieron. En primer lugar, el espectador puede ver varias fotografías de Mercedes junto a la pequeña Olivia en lugares icónicos de Nueva York. Después, se muestran algunas imágenes que la niña hizo a su abuela y sus padres. Pero no encuadró demasiado bien y casualmente no aparece el rostro de ninguno en las fotos. Solo podemos ver el cuerpo o un pequeño fragmento de la cara.

Inés ya tuvo una doble

Pero este recurso no es la primera vez que lo vemos en nuestra ficción. Lo hemos vivido con Paloma Cuesta (Loles León) en 'Aquí no hay quien viva' y lo hemos visto en la propia 'Cuéntame'. Cuando Irene Visedo abandonó la ficción y antes de la llegada de Pilar Punzano para sustituirla, la actriz Marieta Orozco ("Mentiras y gordas") se metió en la piel de Inés Alcántara en un único capítulo. La ganadora de un Goya por "Barrio" participó en el episodio "Ha pasado un ángel", perteneciente a la temporada 10, donde solamente se mostraba de perfil y ocultando su cara con el cabello. El personaje llegaba a San Genaro para reencontrarse con su familia por Navidad.