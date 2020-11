¿Quién es Catrina en 'Mask Singer', Shaila Durcal, Paulina Rubio o Paz Vega?

Desde el momento que Catrina apareció en 'Mask Singer: adivina quién canta' se abrieron las apuestas para intentar adivinar quién se esconde bajo ese disfraz. En el estreno del programa de Antena 3 solo pudimos conocer la identidad de León, que era la influencer Georgina Rodríguez, pero todavía hay muchas máscaras por identificar, como es el caso de Catrina.

Catrina, en 'Mask Singer'

"Soy de armas tomar", asegura Catrina en su vídeo de presentación, para añadir a continuación que "con mi esfuerzo y mi trabajo, soy una estrella internacional". Sin embargo, la pista que más llama la atención es la siguiente: "He tenido la suerte de vivir con mi gran ídolo de la infancia y además, como buena Catrina, gracias a mis mimos y cuidados, le devolví a la vida". Al escuchar esto, Javier Calvo apunta que puede ser metafórico y Javier Ambrossi pone como ejemplo que puede hacer hecho un disco de cover.

¿Está casada con su ídolo?

Catrina sigue presentándose y asegura que "aunque las calaveritas vengamos de México, para esta Catrina no hay nada como la dieta mediterránea. Me encanta. Así que ya solo queda que empiece la fiesta con esta canción tan chingona que os voy a dedicar". José Mota destaca que "el acento es mexicano indiscutiblemente" y Malú apunta que quizás esté forzando la "c" para parecer española. "Igual lleva mucho tiempo viviendo en España", agrega Ambrossi.

La actuación arranca y el tema que suena es "La llorona". Mota enseguida lo tiene claro: es Paulina Rubio, aunque Malú cree que no se trata de ella. Cuando acaba la música, Ambrossi lo tiene claro: "Al oírte, sé que mi intuición es cierta", y entre todos añaden observaciones como que "es cantante y si no tiene mucha preparación" o que podría ser actriz de musicales y en un papel estaba casada con el ídolo de su infancia. ¿Estás casada con su ídolo?", pregunta directamente Malú, a lo que Catrina responde: "Estoy casada, pero casada con la muerte".

Estas son las principales apuestas

Las apuestas de los investigadores de 'Mask Singer' sobre Catrina

Llega el momento de hacer recapitulación y Ambrossi repasa la lista de pistas: "El acento es mitad y mitad; le encanta España; canta fenomenal... Pero la pista más importante es que vivió con su ídolo. El ídolo de su infancia era su madre, a la que luego versionó en un disco. 'Es Shaila Durcal, hija de Rocío Durcal!". Esta apuesta también la secunda Malú y, tras ellos, Mota sigue creyendo que Catrina es Paulina Rubio y que "aunque ha querido disimular su timbre, le hemos descubierto". Por su parte, Calvo cree que se trata de Thalía. Además de los mencionados, en redes sociales suenan otros nombres por los que apuestan los espectadores, como Natalia Jiménez, Paz Vega, Melody, Jaydy Mitchel, Daniela Santiago o Ángela Carrasco.