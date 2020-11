¿Quién es Girasol en 'Mask Singer', Al Bano o Georgie Dann?

Desde que el miércoles 4 de noviembre se estrenó 'Mask Singer: adivina quién canta' en Antena 3, es mucha gente la que sigue haciendo sus apuestas por saber qué famosos se esconden dentro de los disfraces. Solo se descubrió la identidad de León, que era Georgina Rodríguez, pero todavía hay muchos por desvelar, como el Girasol. Vamos a recapitular todas las pistas y teorías para descubrir de quién se trata.

Girasol, actuando en 'Mask Singer'

Al presentar a esta máscara, se desveló que su fortaleza es el positivismo y su debilidad es el sol. Dicho esto, arrancó el vídeo de las pistas en el que el propio Girasol: "Me llaman el rey del verano. No hay nadie como yo que disfrute tanto del sol. Mi familia y yo seguimos al sol para crecer altos y fuertes. Estamos unidos y somos como un ramo de flores. Cada pétalo es alguien que quiero y cada semilla, alguien a quien no quiero". Con estas pistas, los investigadores ya iban tomando apuntes. "¿Éxito del verano tipo Georgie Dann?", se preguntaba Malú, mientras que Javier Ambrossi detectaba que era extranjero.

Primeros datos: "Cantante, pro y mayor"

El vídeo de presentación continuó y Girasol explicó que "de estas semillas sale el zumo de mi corazón y es que los girasoles tenemos en nuestro aceite mucha vitamina E. No quiero ir de chulito, pero el mío es especial por la riqueza de la tierra en la que crezco. Soy muy religioso y sé que Dios recompensará mis buenas acciones, por eso siempre intento ser un buen girasol y que no se marchiten mis flores. Las plantas de mi especie llenamos de luz allá por donde vamos". Tras esto, también tomaron nota de que es religioso y que, si lleva un gorro en la mano, podría tratarse de alguien de Cuba.

Girasol arrancó su actuación cantando la versión original de "El ciclo sin fin" de "El rey león", con una interpretación que siguió aportando datos. "Cantante, pro y mayor", apuntaba Ambossi, mientras que Malú y Javier Calvo aseguraban ya saberlo. Calvo quiso hacer una pregunta para salir de dudas: "¿Te gusta la barbacue?", aunque solo obtuvo como respuesta: "Me gusta mirar a los que comen barbacue". Por su parte, José Mota hizo otra observación: "Las gafas. Los girasoles no llevan y se ha puesto para dar la prisa de lo que cree Malú".

Estas son las principales apuestas

Las apuestas de los investigadores de 'Mask Singer'

Dicho esto, llegó el turno de decir nombres. Malú, convencida de que el acento del girasol es italiano, confirmó que dentro del Girasol está Al Bano. Calvo apostó por Gerogie Dann; Ambrossi mencionó en un primer momento a Bigote Arrocet , aunque su opción definitiva fue King África; y. Mientras tanto, los espectadores también hacían sus propuestas a través de las redes sociales. Al Bano es el que más sonaba, pero destacan otros nombres que no se mencionaron en el programa como son los de Bertín Osborne Santiago Segura o Julio Iglesias.