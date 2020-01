'¿Quién quiere ser millonario?' grabó en Polonia sus especiales por el 20º aniversario del formato

Desde que '¿Quién quiere ser millonario?' se estrenase en 1999 a través de Telecinco, el formato se convirtió en un auténtico éxito en España. Un éxito que ya venía precedido por el fenómeno generado en otros países con las adaptaciones del británico 'Who Wants to Be a Millionaire?'. Coincidiendo con el 20º aniversario del formato, Antena 3 lo celebra con una serie de especiales, con Juanra Bonet como presentador, que no han sido grabados en España.

Juanra Bonet en el plató de '¿Quién quiere ser millonario?'

Para resucitar este formato, Antena 3 ha optado por optimizar recursos desplazando la producción hasta Polonia para poder aprovechar sus platós. El equipo del programa, producido por Atresmedia TV y Warner Bros. ITVP España, ha aprovechado el decorado ya existente en TVN Studio Sekocin para grabar la versión española. Y no han sido los únicos, ya que otros países también han recurrido a este plató para grabar sus entregas conmemorativas por el aniversario.

Aunque hubiese sido curioso y surrealista contar con público polaco durante las grabaciones de la adaptación española, no era una opción viable. El formato necesita que los asistentes comprendan perfectamente el idioma y tengan conocimientos de cultura general española para poder ayudar al concursante si solicita el comodín del público. Por este motivo, han buscado a españoles que viviesen en Polonia, especialmente estudiantes que se encontrasen residiendo allí.

Otros casos

No es la primera vez que un programa español aprovecha un plató internacional para optimizar costes, se trata de una estrategia habitual. Por ejemplo, 'The Wall: Cambia tu vida' se grabó en Francia y 'Me resbala' se desplazó hasta Portugal. Pero también ocurre a la inversa con producciones de otros países que utilizan los platós españoles, como ocurrió con algunas adaptaciones locales del programa de MTV 'Vergüenza ajena' que fueron grabadas en Madrid.