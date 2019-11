Rafa Mora descubre las dudas de Gianmarco con Adara tras 'GH VIP': "No sabe si está jugando con él y con Hugo"

Rafa Mora acudió al plató de 'Sálvame' el pasado viernes 29 de noviembre para hablar sobre la controvertida relación que hay entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini. Según el colaborador, el concursante de 'Gran Hermano VIP' le ha referido que, en aproximadamente un mes, "saldrá corriendo de España" y le confesó que no entendía por qué Adara se había hecho la tonta cuando él le había dejado claro que había escuchado todo y que se sabía todo.

Rafa Mora en 'Sálvame'

Según Rafa, Gianmarco piensa que todo lo que ha estado haciendo Adara dentro de la casa de Guadalix de la Sierra "es por y para el concurso" y que aunque se sienta realmente atraído por la madrileña, hay mucha cosas que no le cuadran de su actitud: "Me dijo que no sabía si Adara estaba jugando con él y con Hugo Sierra", revelaba el colaborador en el plató de 'Sálvame'. El Maestro Joao, quien también ha acudido al programa, no ha dudado en defender a Adara hasta el final: "Las imágenes del confesionario no se han emitido jamás, nosotros entendíamos como mucho que se podía escuchar, pero no pensábamos que eso saldría jamás".

"Tiene que fluir de forma natural"

Carlota Corredera ha conseguido interceptar a Lara Álvarez, presentadora de 'Gran hermano VIP: diario' en los pasillos de Mediaset, consiguiendo que la joven se mojase y contestase a algunas cuestiones relacionadas con el reality. La presentadora de 'Sálvame' ha empezado por todo lo alto y ha querido saber qué opina sobre la relación de Adara y Gianmarco. "Si las propias relaciones son complicadas, imagínate opinar de las demás", ha comenzado explicando la joven.

En una de las entrevistas que Lara le hizo a Gianmarco al abandonar la casa, le refirió que los concursantes dentro de la casa de 'GH VIP' viven en una especie de burbuja, una especie de realidad paralela y que él en su momento le respondió sabiamente: "Una cosa es lo que se vive dentro y yo ahora tengo que ver cómo responde Adara y ver cómo nos vemos en una vida real". La presentadora de 'GH VIP 7' añadió en defensa del italiano: "Creo que tiene que fluir de forma natural sin tanta presión de todo el mundo".