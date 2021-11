La noche del jueves 25 de noviembre, se resolvió en 'Secret Story: La casa de los secretos' el duelo entre Cristina Porta y Adara Molinero, con la expulsión definitiva de la madrileña. Una noticia que no solo afectaba a la concursante, sino también a Miguel Frigenti, quien había sido su mayor apoyo dentro del reality. De hecho, el manchego no dudó en sacar todo lo que sentía al charlar a solas con Jorge Javier Vázquez, momento en el que lanzó rotundas críticas contra Porta y Luca Onestini.

Miguel Frigenti habla con Jorge Javier en 'Secret Story' sobre Cristina Porta y Luca Onestini

Tras conocerse la decisión de la audiencia, Vázquez quiso hablar con Frigenti y Onestini, momento en el que el primero confesó sobre la marcha de su compañera que "ya lo intuía y, además, he escuchado el grito de Cristina". "Era algo que llevaba meditando toda la semana porque sabía lo que me esperaba si ella salía", añadía el concursante, resignado, tras lo cual añadió que "ha ocurrido así y tengo que afrontar esta semana sin ella". "Adara ha sido una persona que ha sabido sacar lo mejor de mí dentro de este concurso. Me he reído muchísimo con ella y espero que llegue mi momento cuando el público quiera", manifestó el manchego, agradecido con Molinero.

El programa optó por dejarlo entonces a solas, ocasión que Vázquez aprovechó para sacarle alguna declaración más. "Qué asco y qué mierda de semana me espera. ¿Te gusta mi sinceridad?", soltaba el concursante, cuando el presentador quiso conocer lo que pensaba. "No los soporto, no los aguanto. Ella me ha decepcionado, me parece que va de Doña Perfecta y es una altiva. Y él, tres cuartos de lo mismo", lanzó entonces Frigenti, sobre Porta y Onestini, tras lo cual confesó ser consciente de que "puede caerle muy mal a la audiencia lo que estoy diciendo y puedo parecer lo peor, pero es lo que siento. Y estoy deseando irme a mi casa". El manchego llegó incluso a asegurar que, "si pudiera, me iba ahora mismo", algo descartado a raíz de que "estoy comprometido con este programa y estaré aquí hasta que la audiencia quiera, pero sé que voy a estar jodido no, lo siguiente".

"Se creen los dueños de la casa"

Miguel Frigenti, disgustado, escucha las palabras de ánimo de Adara en 'Secret Story'

"Se creen los dueños de esta casa, hay que hacerlo todo como ellos dicen. No me los creo con lo que ha pasado esta semana", prosiguió el concursante, quien señaló que "una persona que va de guay se atreva a decirme que se me contrata en la calle por ser mala persona, que soy un personaje y lo peor de lo peor, no sé dónde se cree que está, porque es igual que todos, no es más que nadie". De hecho, Frigenti apostó por que Porta le demostraba así "que es muy acomplejada cuando se atreve con tanto lujo a despreciar el trabajo de los demás. Y prefiero no seguir vomitando más porquería, pero ahora mismo estoy rabioso".

Apenas unos minutos después, el manchego tuvo ocasión de despedirse en persona de Molinero, con quien se fundió en un cariñoso abrazo. "Que te la sude todo, diviértete", trató de animarlo la madrileña, para después instarlo a aprovechar "cada segundo aquí, porque este es tu sueño y el día que se acabe, no hay vuelta atrás". "Disfrútalo, que esto es mágico. Si no tienes con quien divertirte, hazlo tú solo. Y sigue gastando bromas, por favor, que si no, esto va a ser un muermo", añadía la expulsada, convencida, agradecida con su compañero, con quien se fundió en un segundo abrazo antes de separarse. "Disfruta, por ti y por mí", le instó Molinero.