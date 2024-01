Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Tras 5 años de ausencia en las Campanadas de Radiotelevisión Española, el 31 de diciembre de 2023, Ramón García ha regresado a la corporación pública para despedir el año. Sin embargo, cabe recordar que ya en 2022 tuvo la oportunidad de presentar esta emisión en el canal de Twitch de Ibai Llanos junto a Anne Igartiburu. Por otro lado, en la llegada del 2024, el conductor no ha estado solo, sino que ha estado acompañado por Ana Mena y la campeona del mundo Jennifer Hermoso.

Ana Mena, Ramón García y Jennifer Hermosos en las Campanadas de La 1

en la noche del 31 de diciembre,

"Hay muchísima gente que esta noche trabaja, mientras la mayoría de ustedes se divierte. Yo quiero empezar, en primer lugar, por los que estamos aquí, por los compañeros de RTVE, que estamos trabajando con un dispositivo fantástico para acercarles estas campanadas de fin de año, pero también lo quiero hacer para los compañeros de otras cadenas", comenzaba explicando Ramon García.

Ramon García manda un mensaje a sus compañeros de profesión

A pesar de la dura lucha que tiene los grupos de comunicación por ser los líderes en la noche del 31 de diciembre, el presentador ha querido desear suerte al resto de canales: "Aquí está Atresmedia, está la gente de Telemadrid, está la gente de las televisiones autonómicas por toda España, la gente de Mediaset que se ha ido a Sevilla. Para todos, aquí todos somos compañeros. A todos, desearles que tengan un buen trabajo y que tengan una buena audiencia".

"Yo no me quiero olvidar tampoco de las personas mayores que están en sus casas o que están en las residencias. ¿Qué haríamos nosotros sin las personas mayores? Les mandamos un beso gigante y estamos súper emocionados y súper agradecidos de que nos estén acompañando esta noche", comentaba Ana Mena. Finalmente, Ramon García no quiso dejar atrás a las personas que están solas: "En este país, a fecha de hoy, hay más de cinco millones de personas que viven solas y no tenemos que olvidarnos de ellas. Personas que ahora estarán con su cuenquito de uvas y que la única familia que tienen es esta, la de RTVE".