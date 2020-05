Ramón García se rompe al anunciar en directo la muerte de Álex Lequio, hijo de su amiga Ana Obregón

Álex Lequio, hijo de la actriz y presentadora Ana Obregón y el tertuliano Alessandro Lecquio, ha fallecido a los 27 años a causa del cáncer que padecía desde hacía varios años. Una dolorosa noticia que ha causado un gran impacto, especialmente entre sus seres queridos y profesionales del sector audiovidual. Ramón García, el inolvidable compañero de Obregón en '¿Qué apostamos?', ha tenido que informar en directo de esta tragedia en su programa 'En compañía' que se emite en CMMedia, la autonómica de Castilla-La Mancha.

Ramón García en el programa 'En compañía'

El bilbaíno no ha podido contener las lágrimas al comunicar este suceso sobre el hijo de su compañera y amiga: “Hoy a las 2 de la tarde, le había mandado un mensaje a Ana para que me contara cómo iba la cosa. Cuando me he sentado para empezar este programa, todavía sin confirmación, me decían que había fallecido Aless. Me cuesta hablar de él en pasado. Aless era un bebé cuando le conocí, le he visto crecer y para mí era un niño muy especial”.

“Hoy mi querida Ana que estará destrozada, ha perdido lo que más quería en esta vida, a su único hijo. Eso tiene que ser durísimo”, ha comunicado notablemente afectado. “Hoy permitan que le mande todo mi cariño y mi trabajo se lo dedico al recuerdo de Álex y a la que tantos años fue mi queridísima compañera de trabajo. Después de todos esos años sigue siendo mi amiga y la última vez que la vi fue aquí en los estudios de CMMedia en ‘Gente Maravillosa’. Ella es una chica maravillosa y su niño también lo era”, ha añadido el presentador.

Las emocionadas palabras de #RamonGarcia sobre Aless Lequio , el hijo de Ana Obregón , que ha fallecido a los 27 años #DEP @EncompaniaCMM pic.twitter.com/wxaHfZ3nvk — MASPITV (@TVMASPI) May 13, 2020

El recuerdo de '¿Qué apostamos?'

Para terminar, García ha querido recordar el ritual que ambos realizaban antes de comenzar su mítico y exitoso formato en Televisión Española: “Como hacíamos antes de cada programa de ¿Qué apostamos?', te agarro la mano y empieza la música porque la vida tiene que seguir. Hoy haré también el programa contigo. Un beso muy fuerte, te veré dentro de poco”.